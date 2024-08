¡Casi perfecto! Ella es la joven con el mejor puntaje del examen Comipems

¡El esfuerzo se ve y los resultados se aplauden! Mairán Rodríguez Butrón fue la joven que obtuvo el mejor puntaje en el examen de asignación a la Educación Media Superior de Comipems, a nivel nacional.

La adolescente logró 126 aciertos de las 128 preguntas, convirtiéndose en la mejor aspirante de su generación.

Mairán salió de la secundaria con promedio de 9.9

Sin embargo, Mairán siempre ha sido una alumna ejemplar, pues concluyó la secundaria con un promedio de 9.9, casi perfecto.

Con esto y su excelente desempeño en el examen Comipems logró su objetivo, ingresar a su primera opción, entrar al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 9 “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con Mairán, siempre le han gustado las matemáticas y, si bien aún no tiene claro qué carrera quiere estudiar y ejercer, señala que ha tomado cursos de robótica e Inteligencia Artificial, por lo que su camino podría estar en esa dirección.

Adolescente con el mejor puntaje admitió que no esperaba ser la mejor

La joven admitió a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que se preparó mucho para realizar la prueba, incluso realizó algunos simuladores. Aún así, no esperaba obtener tan buenos resultados en el Comipems.

“Ya había hecho varios simuladores, no me había ido mal, pero yo justo como me pongo muy nerviosa pensé que no iba a llegar tan alto. Yo le dije a mi mamá que con más de 100 estaba feliz”, contó acompañada de su mamá y su abuelita.

Director del IPN felicitó a la joven con el mejor puntaje

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval felicitó a Mairán por sus increíbles resultados en la prueba Comipems.

“¡Bienvenida a tu nueva casa donde pondrás esa excelencia “Al Servicio de la Patria”!”, decía su publicación.

De igual forma, publicó un mensaje para todos los jóvenes que lograron ingresar a alguno de los planteles del Politécnico.

“Estamos listos para recibir a las y los estudiantes que se quedaron en el IPN para cursar el nivel medio superior ¡Enhorabuena!”, compartió.