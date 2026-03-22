Ponen límites de velocidad por muertes viales: multarán con más de 2 mil pesos a quienes superen 30 km/h en estas zonas

En Querétaro, las autoridades endurecieron las multas por exceso de velocidad ante el aumento de muertes viales; pues es la causa número uno de fallecimientos: quienes superen los límites establecidos, especialmente en zonas sensibles, podrían pagar más de 2 mil pesos .

El reglamento de movilidad vigente establece sanciones económicas, pérdida de puntos en la licencia y posibles medidas adicionales; el objetivo es reducir accidentes en zonas donde el riesgo es mayor, como áreas escolares, hospitales y calles residenciales.

¿Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad en Querétaro?

Las multas en Querétaro por exceso de velocidad van de 10 a 20 UMA, lo que equivale aproximadamente a:

Costos :



Mínimo: $1,173 pesos

Máximo: $2,346 pesos

Además del pago económico, se aplican sanciones adicionales.

Consecuencias:



Pérdida de 3 a 6 puntos en la licencia

Riesgo de suspensión si acumulas infracciones

Posibles cursos de seguridad vial

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¿En qué zonas aplica el límite de 20 km/h en Querétaro?

Uno de los puntos más importantes del reglamento es el límite de velocidad en zonas sensibles.

Zonas con límite de 20 km/h:



Escuelas

Hospitales

Asilos y albergues

Áreas peatonales

Superar este límite puede derivar en multas inmediatas, incluso si el exceso es mínimo.

Estos son los límites de velocidad en Querétaro por tipo de vía

Si no hay señalización visible, el reglamento establece velocidades máximas según el tipo de calle.

Límites oficiales:



Vías primarias: hasta 60 km/h

Vías secundarias: hasta 40 km/h

Calles de colonias (terciarias): hasta 30 km/h

Estacionamientos: hasta 10 km/h

Estos valores aplican en todo Querétaro y deben respetarse en todo momento.

¿Por qué aumentaron las multas por exceso de velocidad en Querétaro?

El endurecimiento de las multas en Querétaro responde a un aumento en accidentes y muertes viales registrados en los últimos años, especialmente en zonas urbanas donde conviven peatones, ciclistas y automovilistas.

Ante este escenario, las autoridades reforzaron el reglamento de tránsito para reducir la velocidad en puntos de alto riesgo, como áreas escolares, hospitales y calles de colonias. La intención no es solo sancionar, sino prevenir incidentes graves.

El mensaje es claro: respetar los límites de velocidad no solo evita multas, también puede marcar la diferencia entre un traslado seguro y una tragedia.