Si tienes que verificar, estas placas en Querétaro están contra reloj. Si no realizas la verificación vehicular antes de marzo, podrías enfrentar multas que superan los mil 700 pesos . La fecha límite es el 31 de marzo y aplica para autos con calendario vigente en el estado.

La verificación en Querétaro no es opcional. Es un proceso obligatorio que busca controlar emisiones contaminantes; por lo que de no cumplir en marzo implica sanciones económicas y posibles restricciones para circular.

¿Qué placas en Querétaro deben verificar antes de marzo?

Durante este periodo de marzo, las placas en Querétaro con terminación 7 y 8 (engomado rosa) son las que deben cumplir con la verificación. También entran en el calendario los vehículos con terminación 3 y 4 (engomado rojo) que inician su periodo.

El calendario del primer semestre en Querétaro avanza por colores y números, por lo que es clave revisar qué placas corresponden para evitar multas por no hacer la verificación en marzo.

Últimos días: estas placas en Querétaro serán multadas con mil 700 pesos si no verifican antes del 31 de marzo|Captura de pantalla

Multas en Querétaro por no verificar en marzo: esto pagarías

No cumplir con la verificación en Querétaro en marzo tiene consecuencias directas; las multas van de 6 a 15 UMAs, lo que equivale aproximadamente a 703 a más de mil 700 pesos.

Estas sanciones aplican a las placas en Querétaro que no respeten el calendario o realicen la verificación fuera de tiempo; el monto final depende del retraso y la situación del vehículo.

Requisitos para verificar placas en Querétaro antes de marzo

Para completar la verificación en Querétaro, debes presentar:



Tarjeta de circulación vigente (original)

Certificado de verificación anterior

Comprobante de pago de multa (si aplica)

Las placas en Querétaro deben cumplir con estos requisitos para evitar rechazos durante marzo. También es importante revisar si tu auto está exento, como en el caso de vehículos eléctricos o modelos recientes.

¿Dónde consultar adeudos y verificar placas en Querétaro?

Si tienes dudas sobre tu verificación en Querétaro, puedes consultar adeudos en línea o acudir directamente a un verificentro. Existen múltiples opciones en el estado donde revisan placas de gasolina, gas o diésel.

También puedes realizar la verificación voluntaria en Querétaro, pero solo aplica para vehículos que no pertenezcan a la megalópolis.