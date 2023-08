“Están más en los premios": Rosa Montero, desde México, habla sobre el lugar de las escritoras en el mundo

Llegó a México la multipremiada escritora española Rosa Montero y en entrevista exclusiva con Fuerza Informativa Azteca (FIA) confesó a quién le escribe en sus obras.

“Mis libros están marcados por la muerte, por la vida frente a la muerte, por lo que el tiempo nos hace o más bien nos deshace, porque vivir es deshacerse y por el sentido de la vida, si es que tiene alguno”, dice con total convicción, la autora de “Te trataré como a una reina”, “La ridícula idea de no volver a verte” y su más reciente éxito “El peligro de estar cuerda”.

“Se sigue publicando más obras de hombres”, señala Rosa Montero

Llegó al país para ser galardonada en la FILEM 2023 Estado de México, no sin antes criticar el papel de las mujeres como escritoras a nivel mundial. “Todavía, aunque parezca mentira, no somos igualitarias. Hay estudios hechos que se siguen publicando más obras de hombres, se les hacen más críticas a los hombres, desde luego están más en las antologías, están más en los premios”.

Tenía cinco años cuando Rosa escribió sus primeros cuentos, hoy esta gran mujer acumula más de 19 novelas publicadas traducidas a más de 20 idiomas, es una escritora que no concibe el que una persona no lea un solo libro.

“Mira, a mí me da muchísima pena la gente que no lee, mucha, mucha pena y me da mucha pena, no porque sean más ignorantes, que probablemente lo serán, no porque sean menos libres, que probablemente también lo serán, porque el conocimiento es poder y cuando lees eres más sabio, pues normalmente serás más capaz de gobernar tu vida. Pero no me da pena por eso, me dan pena porque viven muchísimo menos. Es que leer es la capacidad de vivir muchísimas otras vidas”.

Rosa Montero le escribe en sus obras al amor, al desamor, al feminismo, la muerte y la soledad y es de esas novelistas que desde los primeros párrafos acarician la mirada del lector una tinta imperdible.