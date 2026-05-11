Desapariciones forzadas prevalecen en México, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que la desaparición forzada no ha sido erradicada en México y la desaparición de personas en nuestro país genera una grave crisis de derechos humanos.

Cifras de la CIDH: ¿cuántas personas han desaparecido en México?

En su más reciente informe “Desaparición de personas en México”, revelado hoy 11 de mayo de 2026, señala que, al corte de junio de 2025, más de 128 mil personas han desaparecido en México, mientras que más de 70 mil cuerpos están bajo custodia del gobierno y no han sido identificados.

La CIDH destaca que, en la mayoría de los casos, las desapariciones son a consecuencia del crimen organizado. No obstante, las desapariciones forzadas, cometidas por funcionarios estatales, “aún no han sido erradicadas”, por lo cual algunas de ellas han sucedido en complicidad con “el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”.

La @CIDH advirtió que la desaparición de personas mantiene a México en una grave crisis de derechos humanos.



Según el informe “Desaparición de personas en México”, al cierre de junio de 2025 el país acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de más… pic.twitter.com/DOnzeoiC5J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

Casos de desaparición forzada en Michoacán: el reporte de la CIDH

El reporte cita los casos de Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández, “quienes fueron intervenidos a manos de policías y civiles armados en un retén de seguridad en Copitero, Michoacán, en 2020”.

También aborda el caso de Alfonso y Alberto Alejandre Díaz, quienes fueron desaparecidos por personas armadas “acompañadas de policías municipales en Yurécuaro, Michoacán, en 2019”.

En la presentación del informe, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que el trabajo de la CIDH confirma el diagnóstico de una crisis de enormes proporciones en este tema.

La organización llamó al Estado a aceptar el informe de la CIDH sin descalificaciones y atender sus recomendaciones.

Colectivos de búsqueda exigen respuestas ante el informe internacional

Por su parte, Bibiana Efigenia Mendoza, buscadora y representante del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que ni el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, ni las autoridades del actual gobierno federal han logrado dar respuesta a las peticiones de las familias buscadoras.

La activista criticó que desde las más altas figuras del actual régimen les insisten en no politizar el tema de las desapariciones, mientras miles de personas siguen buscando a sus familiares.

