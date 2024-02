“No queremos ni un peso, queremos justicia”: Pide familia de Damián, niño de 3 años que murió en kínder de Chiapas

La familia de Damián, un niño de 3 años que murió en un kínder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigió justicia a un año del fallecimiento del menor por presuntamente la negligencia de las autoridades del jardín de niños Piguin and babe.

Rigoberto, abuelo de Damián, afirmó que la abogada de José de Jesús Patrinos Burguete, director administrativo y copropietario del kínder, y Brunette Ortega Solís, propietaria y directora, les ofrecieron dinero para que ya no continuaran con el proceso penal en su contra por la muerte del niño.

“La abogada de Patrinos y Brunette le ofreció a mi hija 500 mil pesos para que lo dejaran en paz, que ya no movamos nada. Que se va a declarar culpable él, y que ya no le movamos, que ahí muera. Pero que les quede claro: No queremos ni un peso.

“Con Amparito y Mauricio lo platicamos, el dinero que se tenga que dar, porque dicen que se tiene que reparar el daño a fuerza, el dinero que se tenga que dar se lo vamos a donar a una institución. Lo que queremos es que enfrenten su realidad todos los funcionarios que se mezclaron en la muerte del niño Damián”, dijo Rigoberto en la segunda parte de una entrevista con Alejandro Villalvazo afuera del kínder.

“La vida de un hijo no tiene precio": Mamá de Damián

Amparo, la mamá de Damián, dijo que solo buscan que los responsables sean castigados. “La vida de un hijo no tiene precio. Yo lo que quiero es que se hagan responsables. Yo me estoy haciendo responsable de la decisión que tomé. De traer a mi niño a esta escuela, de confiar en esa gente. Porque a mí me montaron un teatro”, señaló.

Explicó que cuando llevó a su hijo a esa escuela para su terapia de lenguaje, le dijeron que cinco personas iban a estar al cuidado de Damián y que ella misma pidió que su hijo no recibiera clases de natación.

“Me mostraron a cinco gentes que iban a estar al cuidado de Damián y yo les dije: ‘dónde va a estar mi hijo llevando la terapia de lenguaje’. (Contestaron) ‘Solo aquí en este cuadro y aquí va a jugar la alberca’. Yo le dije a Patrinos que no quería que mi hijo entrara a clases de natación. ‘Vamos a pagar la manutención, pero mi niño no va a entrar a las clases de alberca’. Entonces ellos se tienen que hacer responsables por las malas decisiones que tomaron”, pidió Amparo.

Kínder donde murió Damián es ilegal: Papá del menor

Por su parte Mauricio, padre del menor fallecido, dijo que el jardín de niños tendría que haber dejado de operar tras la muerte de su hijo, además de que se dieron cuenta que no está registrado con el nombre que dice tener, su permiso es de primaria y no de kínder, además de que se promueve como una escuela especializada cuando ni profesores tiene.

Recordó que un trabajador se negó a vaciar la alberca cuando los directivos del jardín de niños se lo ordenaron para encubrir pruebas; sin embargo, días después murió tras ser atropellado.