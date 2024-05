¡Exigen agua digna! Conoce la razón de los “Guardianes de los humedales” en San Cristóbal de las Casas

Su trabajo es cuidar la riqueza natural de San Cristóbal de las Casas en Chiapas; les llaman los “Guardianes de los humedales”. “Vemos que sí es necesario la unidad de todos y de todas para proteger, para cuidar y para amar a la madre Tierra”, señala Carmen Guillén quien es una integrante de los “guardianes de los humedales”.

Se trata de hombres y mujeres de más de 30 colonias del sur de la ciudad, ahí donde el agua potable no llega; irónicamente están cerca de los humedales más grandes pero se están secando:”Lo que estamos viendo a mis espaldas es lo que hace aproximadamente tres años tenía agua, por eso se le llama precisamente humedal y ahorita en este 2024 estamos viendo esta realidad, está prácticamente seco”, cuenta nuestro compañero Alberto Chamé.

Humedales representan el 70 por ciento del agua en Chiapas

Nicolás Gómez, representante del Comité en Defensa de los Humedales le dijo a cámaras y micrófonos de TV Azteca que: “los humedales representan el 70 por ciento del agua, estamos hablando que abastece a más de 250 mil habitantes en la ciudad de San Cristóbal”.

La situación ya generó protestas, habitantes cansados de que se queden semanas sin agua o bien que tenga estas condiciones insalubres que, por ejemplo, enfermaron a Cecilia: “Casualmente empecé muy mal del estómago, y checamos y no he comido nada absolutamente fuera, era una dieta, pero sí lavamos trastes de la llave entonces cuando venimos a ver me hicieron un estudio y sí tenía una enfermedad del estómago muy muy fuerte”.

Las autoridades de salud reconocieron que el agua que se suministra en San Cristóbal no tenía cloración correcta, aseguran, ya se han tomado medidas.

Pero entre contaminación y sequía de los seis ríos y arroyos que hay en San Cristóbal, la única esperanza es conservar los humedales de la “kisst” y “María Eugenia”, mismos que fueron declarados áreas naturales protegidas debido al deterioro que han provocado la construcción de fraccionamientos en el área cercana.

León Enrique Ávila, representante del Comité en Defensa de los Humedales señala que:”Estamos luchando por salvar lo último que queda de la Kisst y este pedazo de María Eugenia que comparativamente tiene mayor cantidad de diversidad”.

De acuerdo con expertos si no se protegen estos espacios San Cristóbal, en menos de una década experimentará graves problemas ambientales, específicamente con el agua.

¿Qué tipo de humedales se encuentran en Chiapas?

En la región del estado de Chiapas se puede encontrar una de las clasificaciones de este ecosistema: los humedales de montaña que se definen como cuerpos de agua temporales o permanentes que se alimentan de los escurrimientos de las zonas altas boscosas, de los ríos y redes de agua subterránea, es decir de mantos acuíferos.