Es el momento en que un padre de familia mata a tiros al exnovio de su hija. Todo quedó grabado por cámaras de vigilancia y las imágenes fueron publicadas por la Oficina del Sheriff del condado de Shelby, en Ohio, Estados Unidos.

Se observa cuando el exnovio, James Rayl, un joven de 22 años, se acerca a la casa de su exnovia y golpea varias veces la puerta. Ella le dice que se vaya, que no quiere verlo.

El exnovio continúa golpeando e intentando forzar la puerta. Golpea con el hombro varias veces hasta romperla y entra en la casa. El padre le advierte que tiene una pistola, pero el exnovio irrumpe en la vivienda.

Se escuchan tres tiros. El padre mata al exnovio de su hija; el joven se tambalea hasta caer en la parte del césped. El exnovio recibió tres tiros y murió en el lugar.

Autoridades del condado de Shelby dicen que no presentarán cargos en contra del padre, porque la ley permite a propietarios utilizar fuerza letal cuando existe amenaza.

La hija de este padre de familia había terminado su relación con su exnovio hace más de un año y medio.