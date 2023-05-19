Encuentran un exoplaneta del tamaño de la Tierra repleto de volcanes: ¿Qué significa?

A través de tecnología empleada por el telescopio Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, un grupo de astrónomos encontró un exoplaneta con las características suficientes para creer que la superficie estaría llena de volcanes, cráteres que son habituales en nuestro Sistema Solar y que serían igual de potentes que los de mayor registro en la luna de Júpiter.

El exoplaneta en cuestión se llama LP 791-18 d y se encuentra en la constelación Cráter, por lo que está a 90 años luz de la Tierra. El astro tiene magnitudes similares a las de nuestro mundo, pero sus características son muy distintas. La principal y más llamativa es que tiene las condiciones para creer que está completamente rodeado de volcanes.

A diferencia de nuestro Sistema Solar, el LP 791-18 d orbita alrededor de una estrella enana roja, la cual reúne a otros dos exoplanetas de mayor magnitud, los cuales podrían influir notablemente en la actividad volcánica del nuevo descubrimiento, según la publicación difundida por la revista Nature.

¿Por qué puede haber un planeta lleno de volcanes?

De acuerdo con la información recogida por CNN, mientras los dos exoplanetas orbitan alrededor de su estrella enana, el LP 971-18 c y el nuevo exoplaneta LP 791-18 d se acercan de tal forma que la atracción gravitatoria del planeta más grande jala al planeta pequeño y modifique su órbita.

Este movimiento repetitivo le dan al exoplaneta una forma ovalada, lo que a su vez provoca que el interior del cuerpo celeste se caliente de tal forma que impulsan múltiples erupciones de manera constante.

Este fenómeno astronómico se conoce en nuestro propio Sistema Solar, ya que una de las lunas pequeñas de Júpiter, conocida como Ío, se encuentra entre la gravedad de su propio planeta, como el de las lunas mayores. Esto quiere decir que reúne condiciones ovaladas con un intenso calor dentro y, en consecuencia, la aparición de múltiples volcanes.

Lo que se sabe del exoplaneta del tamaño de la Tierra repleto de volcanes

"Todo lo que sabemos es que se trata de un pequeño planeta que experimenta un estiramiento periódico directo debido a su órbita alrededor de su estrella y cerca de los otros planetas. Eso podría causar muchos volcanes como en la luna Ío de Júpiter, que es lo más volcánicamente activo de nuestro sistema solar", puntualizó Ian Crossfield, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Kansas.

De acuerdo con sus palabras, ya han enviado "cosas cerca" y han tomado fotografías en Júpiter, cosa que todavía no pueden comprobar en el exoplaneta de la constelación Cráter.