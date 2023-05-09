La NASA revela nuevas imágenes de un cinturón de asteroides

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha descubierto nuevas imágenes de la estrella Fomalhaut, como un nuevo cinturón de asteroides e indicios de un sistema planetario complejo y posiblemente activo.

El telescopio espacial James Webb de la NASA revela nuevas imágenes

Astrónomos utilizaron el telescopio espacial James Webb de la NASA para obtener imágenes del polvo cálido que rodea a una joven estrella cercana llamada Fomalhaut, pero, para su sorpresa la imagen reveló tres cinturones anidados que se extienden a una distancia de 23 mil millones de kilómetros de la estrella.

Nuevo cinturón de asteroides

Los datos proporcionados por el nuevo telescopio permitieron descubrir un nuevo cinturón de asteroides, que se suma a otro ya conocido.

Los dos anillos de escombros se consideran comparables al cinturón de asteroides (entre Marte y Júpiter) y el de Kuiper (un anillo de cuerpos helados más allá de Neptuno) de nuestro sistema solar.

Puede ayudar a revelar cómo se forman los sistemas planetarios

Similares al cinturón de asteroides de nuestro propio sistema solar, estos anillos orbitales de roca y hielo destrozados pueden ayudar a revelar cómo se forman los sistemas planetarios.

Los discos de escombros orbitan Fomalhaut, una estrella de 440 millones de años en la constelación del Pez Austral, una estrella más joven y más grande que el Sol, a unos 25 años luz de la Tierra. Fomalhaut, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, brilla en la constelación austral Piscis Austrinus.

Aunque anteriormente se habían observado dos cinturones alrededor de Fomalhaut, la nueva imagen publicada en la revista Nature Astronomy muestra que tres cinturones rodean la estrella.

Uno de los primeros cinturones descubiertos fuera de nuestro Sistema Solar

Fomalhaut es famosa entre los astrónomos porque en ella se encuentra uno de los primeros cinturones descubiertos fuera de nuestro sistema solar. En la década de 1980, investigadores que utilizaban el Satélite Astronómico Infrarrojo descubrieron por casualidad cinturones de desechos alrededor de unas estrellas conocidas como las cuatro fabulosas: Fomalhaut, Vega, Beta Pictoris y Epsilon Eridani.

El sistema Fomalhaut se volvió aún más intrigante en 2008, cuando los astrónomos que utilizaban el telescopio espacial Hubble detectaron lo que parecía ser un planeta masivo en órbita alrededor de la estrella. Fomalhaut b fue el primer exoplaneta observado directamente en luz visible. En 2020, András Gáspár, de la Universidad de Arizona, dirigió un estudio según el cual el objeto era probablemente una nube de polvo procedente de una colisión entre dos objetos más pequeños.

El sistema Fomalhaut tiene un difuso anillo intermedio

El sistema Fomalhaut no solo tiene un disco interior como el cinturón de asteroides y un gran anillo exterior polvoriento como el cinturón de Kuiper, sino también un difuso anillo intermedio. Los huecos entre los anillos, así como su desalineación, sugieren que hay planetas invisibles orbitando la estrella que son demasiado pequeños para ser observados.

Ha permanecido durante 400 millones de años

El polvo de ese anillo intermedio no ha permanecido durante 400 millones de años, la edad estimada de Fomalhaut. Tendría que estar regenerándose constantemente a partir de colisiones entre asteroides y cometas, y el equipo del estudio cree que puede haber detectado otra nube de polvo procedente de una colisión que está en proceso de expansión.

Esta "gran nube de polvo" fue avistada en el cinturón exterior, y su tamaño, así como el de los granos de polvo que reflejan la luz al telescopio, sugieren que la nube procede de una colisión entre dos planetesimales de unos 450 kilómetros de ancho cada uno.