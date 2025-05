Llave MX: ¿Nuestros datos personales están en riesgo?

El gobierno federal está a punto de lanzar Llave MX, un ambicioso proyecto de identidad digital que busca centralizar datos biométricos, huellas digitales, reconocimiento facial y otros datos personales de 130 millones de mexicanos. Hasta ahí suena moderno. El problema es que el historial en ciberseguridad del Estado mexicano no es precisamente digno de presumir.

Ciberataques y opacidad: una combinación nada prometedora

Consultores en ciberseguridad como Jersaín Llamas no se andan con rodeos: “El Estado ha sido hackeado varias veces y no ha sabido responder”. Y no exagera. Pemex, Gobernación, la Lotería Nacional, Sedena, el INE y hasta Relaciones Exteriores han sido blanco de ataques informáticos que, además de evidenciar las fallas en los sistemas, dejan en el aire una incómoda pregunta: ¿a dónde va a parar esa información robada?

Ahora, con Llave MX, ese riesgo se multiplica. Porque si un cibercriminal logra acceder a esa base de datos, no se trata solo de documentos filtrados, sino de datos biométricos irreemplazables.

Sin el INAI… ¿quién cuida tus datos?

El otro punto que enciende las alertas es la eliminación del INAI. Sin un órgano autónomo que vele por los derechos de privacidad, los ciudadanos quedan aún más vulnerables. Gigi Agassini, consultora internacional en ciberseguridad, advierte que esta falta de supervisión puede abrir la puerta a “malas prácticas y supervisión no autorizada”, lo cual es ilegal bajo estándares internacionales de privacidad.

Y por si fuera poco, el proyecto se cocina al vapor, sin auditorías externas ni lineamientos claros. Todo esto ha generado preocupación entre especialistas como Héctor Romero, quien lanza otra advertencia: el uso indebido de esta información podría terminar siendo una herramienta con fines políticos o electorales.

Llave MX: ¿más control o más vulnerabilidad?

Lo irónico del asunto es que, mientras el gobierno promueve Llave MX como un paso hacia la modernidad digital, su falta de transparencia, historial de filtraciones y la concentración de datos en manos de una sola entidad hacen que la iniciativa luzca más como una trampa que como un avance.

Porque si algo nos ha enseñado la historia digital reciente, es que no se puede confiar en sistemas sin vigilancia ni controles independientes. Y Llave MX, hoy por hoy, no tiene ni lo uno ni lo otro.