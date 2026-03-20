Estallido en Coacalco: Fuerte explosión por gas deja casa en ruinas y daños en el Edomex

La mañana de este viernes 20 de marzo, los habitantes de la colonia Magdalena, en el municipio de Coacalco, fueron sacudidos por una violenta explosión que dejó una zona de auténtico desastre. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue provocado por una presunta acumulación de gas al interior de un domicilio, el cual sufrió daños estructurales tan severos que terminó por derrumbarse casi en su totalidad.

El estallido generó una potente onda expansiva que no se limitó al predio afectado, provocando afectaciones materiales en viviendas contiguas y destrozando los cristales de varios automóviles estacionados en las inmediaciones de esta zona del Estado de México (Edomex).

¿Qué pasó en Coacalco, Edomex? Reportan explosión por gas

La magnitud del siniestro ha movilizado a diversas corporaciones de seguridad y rescate. Hasta el momento se tiene cononcimiento de que la vivienda donde se originó el estallido se encuentra prácticamente en ruinas; además, casas presentan daños en ventanas y fachadas debido a la fuerza de la onda expansiva.

Através de redes sociales se pueden ver videos en donde aparecen al menos dos automóviles particulares con daños por la proyección de escombros y la presión del aire. Uno de ellos prácticamente destruido.

💥 Explosión sacude Coacalco



Una vivienda colapsó tras una presunta acumulación de gas en la colonia Magdalena. La onda expansiva dañó casas y autos a su alrededor. Equipos de emergencia ya trabajan en la zona.



🚨 Aún no se confirma si hay víctimas.



Vía: @danielderosastv pic.twitter.com/Vkkeas4wPe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

Movilización de emergencia en la colonia Magdalena, Coacalco

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos se encuentran en camino o arribando al lugar para brindar atención inmediata a los vecinos afectados por crisis nerviosas y realizar la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.

Por el momento, las autoridades desconocen si hay personas lesionadas o fallecidos, ya que las labores de remoción apenas comienzan. La zona permanece bajo resguardo de la policía local para permitir el libre paso de las unidades de emergencia y evitar riesgos adicionales ante posibles fugas de gas secundarias.

*Información en desarrollo

