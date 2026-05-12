Confirman fuerte recompensa por médico que mató pacientes con sueros vitaminados en Sonora

La Fiscalía de General de Justicia del Estado de Sonora ha anunciado de manera oficial una recompensa por información que ayude a la detención de un médico acusado de recetar sueros vitaminados en el estado, lo que provoco la muerte de ocho pacientes.

Este martes 12 de mayo de 2026 dio a conocer que se ofrece dinero para la pronta detención del médico Jesús Maximiano "N", prófugo de la justicia en esa entidad.

¿Cuánto ofrecen por médico que recetó sueros vitaminados en Sonora?

La Fiscalía de Sonora publicó que se ofrece una recompensa de $500 mil pesos por información que conduzca a la captura del médico, quien después de revelarse este caso no ha sido localizado.

El hombre es acusado por su probable participación en el delito de homicidio culposo por responsabilidad médica, de acuerdo con la fiscalía estatal.

Para quien o quienes cuenten con datos clave para el arresto del doctor, deberá ponerse en contacto al teléfono (662) 289 8800 extensión 15340 y 15343 o enviar un correo a sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

¿Qué se sabe de los sueros vitaminados recetados en Sonora?

Todo comenzó con la muerte de un padre y su hijo, pero la cifra de víctimas se elevó a cuatro tras recibir un suero vitaminado, supuestamente mezclado y recetado por el mismo doctor en una clínica privada de Hermosillo en abril de 2026.

Los pacientes comenzaron a presentar malestares graves tras

haberse inyectado el “cóctel de vitaminas” de forma intravenosa luego de acudir a la clínica “Medicina Biológica Regenerativa Celular”, ubicada en la colonia Jesús García.

Los cuatro tenían en común que se les aplicó un suero en la misma clínica y mismo doctor.|Redes sociales

¿Quiénes eran las víctimas de los sueros vitaminados del doctor Verduzco Soto?

Las víctimas fueron dos hombres y dos mujeres, cuyo antecedente común era la administración de sueros vitaminados mezclados y recetados por el mismo médico tratante en Hermosillo.

Fueron identificadas como Jesús y Sebastián, padre e hijo; además de Catalina Figueroa, de 40 años, y Dinora Ontiveros, todos ellos pacientes del mismo doctor, quien les administró el tratamiento.

La clínica fue cateada y se en ella encontraron:



Expedientes clínicos

Soluciones médicas embotelladas

Medicamentos inyectables

Diversos medicamentos, entre otros indicios

En tanto, las muestras de tejidos de las personas fallecidas serían sometidas a los análisis histopatológicos para determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los sueros vitaminados que este doctor les dio.