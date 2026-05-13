“Ahorita te subo”: Chofer de camión arranca y abandona a hombre en silla de ruedas en Veracruz

Un chofer del sistema de transporte público Ulúa fue dado de baja y hasta perdió su licencia, luego de que se viralizó un video que muestra el momento en que abandona a un hombre en silla de ruedas sobre una avenida de Boca del Río, Veracruz.

Aunque muchos usuarios aseguraron que el video fue sacado de contexto, el Sistema de Transporte Público de Pasajeros decidió despedir al operador por presunta discriminación.

Chofer del sistema Ulúa abandona a pasajero en silla de ruedas en Boca del Río, Veracruz

De acuerdo con las versiones difundidas, el pasajero intentó subir al autobús de la ruta Costera–Bulevar, sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, casi esquina con Juan Pablo II.

En el video se escucha al conductor decir “es que tú no haces caso”, seguido de “¿me vas a hacer caso? bueno, ahorita te subo”, pero las palabras del pasajero son poco entendibles. Segundos después, la unidad avanza y deja al hombre atrás.

Además, en las imágenes se observa cómo el hombre intenta alcanzar el camión mientras este continúa avanzando, incluso cuando el semáforo estaba en rojo.

Despiden a operador tras video viral en Veracruz

Tras la polémica, el Fideicomiso Público para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros confirmó el despido inmediato del conductor, así como la cancelación de su licencia para trabajar como operador.

A través de un comunicado difundido por el diputado Enrique Santos, las autoridades señalaron que la conducta atenta contra los principios de inclusión, respeto y accesibilidad que deben existir en el transporte público.

También indicaron que, aunque existían antecedentes relacionados con conductas de riesgo por parte del usuario afectado, ninguna circunstancia justificaba vulnerar sus derechos.

Surge otra versión sobre el caso del chofer de Ulúa en Veracruz

Mientras el video seguía generando indignación, en redes sociales también comenzó a circular otra versión de lo ocurrido.

Una persona que aseguró viajar en ese mismo autobús publicó que el hombre en silla de ruedas habría hecho la parada en un lugar no permitido y que el conductor sí intentó apoyarlo.

Según el post de Facebook, el usuario presuntamente no llevaba completo el dinero del pasaje y después rechazó ayuda del operador. Aunque intentaron ayudarlo otros pasajeros, el hombre simplemente se tiró y ya no quiso subir.

En la publicación se asegura que el operador del transporte público nunca fue grosero, sin embargo esta versión no alcanzó para que el hombre no fuera despedido de su cargo.

