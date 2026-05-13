Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, responde a ataques de Morena

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, salió al paso de los ataques de Morena.

Afirmó que mientras Morena protege a políticos de ese partido presuntamente ligados con el narcotráfico, Chihuahua combate al crimen organizado y evita que miles de dosis de droga lleguen a los chihuahuenses y a los mexicanos.

Maru Campos niega particiáción agentes extranjeros en Chihuahua

Maru Campos negó haber permitido la participación de agentes extranjeros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el estado.

Señaló que las investigaciones al respecto continúan en curso y que la información correspondiente ha sido reportada a la Fiscalía General de la República (FGR).

La gobernadora de #Chihuahua, @MaruCampos_G, respondió con firmeza a las embestidas de #Morena: acusó al partido oficial de encubrir a políticos ligados al narco mientras la entidad combate al crimen organizado.



Negó haber autorizado la presencia de agentes de la @CIA y aseguró… pic.twitter.com/Da4aPEwlWs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Dos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la Fiscalía de Chihuahua murieron tras un accidente cuando iban en una camioneta por una zona serrana.

Los agentes de la CIA y de la fiscalía estatal, entre ellos, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, regresaban de un operativo que reveló dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas.

Gobernadora señala trato desigual en caso Rocha Moya

Maru Campos estuvo bajo los reflectores cuando se dio a conocer que agentes de la CIA presuntamente habrían participado en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado.

Sin embargo, a pesar de que la gobernadora informó que el caso ya está bajo investigación, Morena no tardó en señalarla.

La mandataria estatal externó que mientras Morena protege a políticos, a otros gobernadores no se les trata igual.

Tal es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa que pidió licencia al cargo tras ser acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.

No obstante, el morenista no ha sido citado a declarar y solo se separó del cargo, pero las autoridades judiciales no lo han citado.

La gobernadora subrayó que mientras a ella se le critica por desmantelar laboratorios para elaborar drogas, a Rocha Moya se le protege institucionalmente.

Maru Campos (@MaruCampos_G) critica defensa de Rocha Moya (@rochamoya_) frente a ataques contra su gobierno



La gobernadora de #Chihuahua señaló la contradicción de los morenistas que defienden "a capa y espada" a Rubén Rocha Moya pese a los señalamientos, mientras atacan su… pic.twitter.com/gBlJEFokTi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Maru Campos crea unidad especial para investigar operativo en Chihuahua

La gobernadora anunció la creación de una unidad especial para investigar el operativo en Chihuahua ocurrido entre el 17 y el 19 de abril y que derivó en el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país.

El anuncio fue informado tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien reafirmó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.