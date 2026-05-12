Caen mandos policiacos en Tezontepec, Hidalgo por presuntos nexos criminales

Un fuerte operativo de seguridad realizado este martes en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, terminó con la detención del director de Seguridad Pública municipal, el subdirector de la corporación y un ex policía, todos señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

Los detenidos fueron identificados como Raymundo S.G., director de la policía municipal; Mario Del V.M., subdirector de la corporación; y Carlos Humberto B.M., ex elemento policiaco. Las capturas fueron ejecutadas por agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en coordinación con autoridades estatales y federales.

De acuerdo con información oficial, las órdenes de aprehensión se cumplimentaron durante cateos realizados en distintos puntos del municipio, así como en instalaciones de Seguridad Pública local.

#Hidalgo #Almomento este martes fueron detenidos durante un operativo el director de la policía municipal de #TezontepecdeAldama Raymundo S.G.; el subdirector de la corporación Mario Del V.M. y el ex agente Carlos Humberto B.M., por su presunta relación con grupos delictivos de… pic.twitter.com/klf0Ym4H3Q — Leonardo Herrera (@herreleo) May 12, 2026

¿Por qué fueron detenidos los mandos policiacos de Tezontepec de Aldama?

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, las investigaciones iniciaron tras varias denuncias y trabajos de inteligencia que apuntaban a posibles relaciones entre los ahora detenidos y grupos criminales que operan en esa zona del estado.

Las autoridades señalaron que durante los cateos fueron localizados indicios que podrían fortalecer la carpeta de investigación abierta en su contra por presuntos vínculos con actividades delictivas.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer los delitos específicos que se les imputan, la Fiscalía estatal aseguró que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el nivel de participación de cada uno de los implicados.

El despliegue de seguridad en Tezontepec de Aldama ocurrió desde las primeras horas de este martes. Elementos estatales y agentes ministeriales ingresaron a diversos domicilios y a las instalaciones de la policía municipal para ejecutar las órdenes judiciales.

Un dato que llamó la atención es que Tezontepec de Aldama no formaba parte del esquema de Mando Coordinado impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, modelo mediante el cual el gobierno busca reforzar el control operativo y la supervisión de las corporaciones municipales.

Alcaldía de Tezontepec reacciona tras las detenciones de los jefes de la policía

Luego del operativo, la presidenta municipal Ana María Rivera compartió un comunicado en el que aseguró que su administración colaborará con las investigaciones y afirmó que no encubrirán actos de corrupción ni conductas fuera de la ley.

La alcaldesa también señaló que recibió la noticia mientras se encontraba en un evento público y reiteró su respaldo a las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.

Por su parte, la Procuraduría de Hidalgo continúa integrando la carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de los detenidos.

La detención de mandos policiacos evidencia la infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales del país. En los últimos años, distintas entidades han enfrentado investigaciones similares relacionadas con policías acusados de colaborar con grupos criminales, ya sea proporcionando información, protección o participación directa en actividades ilícitas.

El caso más reciente es el de Sinaloa, donde el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, específicamente con "Los Chapitos".

