Explosión en laboratorio de Universidad Veracruzana deja 22 hospitalizados

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV), luego de una explosión dentro de un laboratorio de la Facultad de Bioanálisis que obligó a evacuar a más de 2 mil personas.

El incidente ocurrió en la región Veracruz-Boca del Río y provocó momentos de tensión entre estudiantes, maestros y personal universitario, debido a que varios alumnos estuvieron en contacto con sustancias químicas tras la explosión.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el estallido se originó por una acumulación de gases mientras estudiantes realizaban actividades dentro del laboratorio.

¿Qué pasó en la Facultad de Bioanálisis de la UV?

Según explicó Guadalupe Tapia Hernández, directora de Protección Civil Municipal, al momento de la explosión había 22 estudiantes dentro del laboratorio. Tras el incidente, todos fueron trasladados al centro de atención médica ubicado en un edificio cercano para ser valorados por personal de salud.

Cinco estudiantes permanecieron en observación médica debido a los efectos provocados por la exposición a químicos, mientras que dos alumnos fueron llevados la clínica del IMSS de Tejería para una revisión más especializada.

Las autoridades señalaron que, aunque hubo momentos de alarma, no se reportaron víctimas graves.

Evacúan tres facultades tras explosión en Veracruz

Debido al riesgo que representaba la situación, la Universidad Veracruzana activó protocolos de seguridad y ordenó la evacuación inmediata de tres facultades:



Bioanálisis

Medicina

Nutrición

En total, cerca de 2 mil personas salieron de las instalaciones mientras bomberos y elementos de Protección Civil revisaban la zona para descartar más riesgos.

El vicerrector de la UV Región Veracruz, Jorge Genaro Vicente Martínez, informó que las clases fueron suspendidas de manera presencial y cambiadas temporalmente a modalidad virtual.

Las autoridades universitarias señalaron que, si las condiciones lo permiten y las instalaciones son seguras, las actividades presenciales podrían retomarse con normalidad al día siguiente.

La emergencia movilizó a bomberos, ambulancias, policías y personal de rescate, quienes acordonaron los alrededores del campus universitario. Varias calles cercanas fueron cerradas mientras se realizaban labores de inspección y atención médica, lo que generó tráfico intenso y caos vial en la zona durante varias horas.

Testigos relataron que las sirenas de ambulancias y unidades de emergencia comenzaron a escucharse minutos después de la explosión, lo que provocó preocupación entre estudiantes y vecinos del área.

¿Qué provocó la explosión en el laboratorio de la Universidad Veracruzana?

De manera preliminar, Protección Civil indicó que la explosión fue causada por acumulación de gases dentro del laboratorio de prácticas. Ahora las autoridades investigan si existieron fallas en el manejo de sustancias químicas o en las medidas de ventilación y seguridad del inmueble.

La Universidad Veracruzana informó que el resto del día habrá clases en línea, el día de mañana se espera el regreso a la normalidad luego de realizar la limpieza en la zona.