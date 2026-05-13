Jalisco apoya a sus estudiantes con estas becas de hasta 10 mil pesos: checa requisitos

Las y los jóvenes universitarios de Jalisco ya pueden prepararse para solicitar un apoyo económico de hasta 10 mil pesos que busca ayudar a estudiantes con problemas económicos a continuar sus estudios superiores; el programa "Becas Universitarias al Estilo Jalisco" abrió convocatoria para personas de entre 18 y 29 años que estudien en universidades públicas o privadas con reconocimiento oficial.

El apoyo será entregado por el Gobierno de Jalisco mediante dos depósitos de 5 mil pesos cada uno; además del recurso económico, las personas beneficiarias deberán participar en actividades formativas y comunitarias durante el periodo del programa.

La convocatoria contempla hasta 115 apoyos y estará disponible para jóvenes de cualquiera de los 125 municipios del estado; el objetivo principal es evitar que estudiantes abandonen la universidad por falta de recursos.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de 10 mil pesos en Jalisco?

El programa de becas está dirigido a jóvenes que actualmente cursen estudios de educación superior y que enfrenten barreras económicas para continuar con su preparación académica.

Para participar es necesario:



Tener entre 18 y 29 años

Vivir en Jalisco

Estar inscrito o haber sido aceptado en una universidad pública o privada

Comprobar situación económica o condición vulnerable, en caso de aplicar

Entre los perfiles que podrían recibir prioridad se encuentran estudiantes con discapacidad, personas foráneas, jóvenes con responsabilidades de cuidado y hogares con ingresos limitados.

Lista de requisitos y documentos indispensables para el trámite

Las personas interesadas en las becas deberán presentar varios documentos básicos para integrar su expediente; entre ellos destacan:



Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Constancia oficial de estudios

Cuenta bancaria activa con CLABE interbancaria

Solicitud de registro

Además, quienes se encuentren en situación vulnerable deberán entregar documentos adicionales que acrediten discapacidad, bajos ingresos, condición foránea o responsabilidades familiares.

Las autoridades advirtieron que no se aceptarán expedientes incompletos y que, una vez entregada la documentación, ya no podrá modificarse.

Calendario 2026: Fechas clave para el registro y entrega de resultados

El registro permanecerá abierto durante 45 días naturales a partir de la publicación oficial de la convocatoria.

Las personas que vivan en la Zona Metropolitana de Guadalajara deberán acudir presencialmente a la Dirección de Juventudes, ubicada en Calle Jesús García número 720, en Guadalajara, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas.

En el caso de estudiantes que vivan fuera de la zona metropolitana, el trámite podrá realizarse por correo electrónico enviando toda la documentación en formato PDF.

Los resultados serán publicados en medios oficiales del Gobierno de Jalisco y plataformas institucionales de la Dirección de Juventudes.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente cada requisito antes de enviar la solicitud para evitar errores que puedan dejar fuera del proceso a las personas interesadas.