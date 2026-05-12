¡Otro alcalde morenista arrestado! Detienen a edil de Santa María Chilchotla, Oaxaca, por extorsión y tentativa de homicidio

¡Otro miembro de Morena arrestado! Este lunes 11 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra Regino Gallardo González, quien hasta hoy se desempeñaba como alcalde municipal de Santa María Chilchotla.

Los cargos por los que se le señala son extorsión agravada y homicidio en grado de tentativa.

¿Por qué arrestaron al alcalde de Chilchotla?

Todo el caso comenzó con un hecho violento ocurrido en septiembre de 2024. Según el expediente de la causa penal 39/2026, un grupo de hombres armados irrumpió por la fuerza en una casa del municipio.

El objetivo de este comando no era robar, sino exigir el famoso "pago de piso" y atentar contra la vida de quienes estaban dentro.

Las investigaciones apuntan a que el hoy detenido tuvo una participación directa en la planeación o ejecución de estos actos.

¿Cuáles son los cargos contra el alcalde morenista?

A Regino Gallardo no solo se le acusa de pedir dinero. El cargo de homicidio en grado de tentativa significa que, para las autoridades, hubo una intención de acabar con la vida de personas durante aquellos cobros de cuotas.

La extorsión agravada, por su parte, señala que se utilizó el poder o las armas para amedrentar a las víctimas, una situación que escaló hasta que el caso fue judicializado.

El alcalde tendría vínculos con una red criminal en la frontera con Veracruz

Las autoridades están revisando los movimientos de una célula delictiva que opera en los límites entre Oaxaca y Veracruz. La sospecha principal es que el cargo público de Gallardo González servía para facilitar estas operaciones en la zona de la Cañada, aprovechando la geografía del lugar para esconderse o moverse entre ambos estados.

Así fue el arresto del edil de Chilchotla

El arresto se llevó a cabo sin importar el fuero. Las investigaciones especializadas lograron acreditar que el alcalde presuntamente participó en estos delitos, por lo que ahora deberá enfrentar el proceso como cualquier otro ciudadano.

¿Quién reemplazará al alcalde de Chilchotla?

Con el alcalde bajo custodia, el municipio entra en una etapa de incertidumbre administrativa. De acuerdo al debido procedimiento, el cabildo es quien debería elegir al nuevo líder del ayuntamiento.