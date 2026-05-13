“No son likes, es comunicación”: alcalde de Pachuca responde por audio donde amenaza a sus empleados

El alcalde de Pachuca, Hidalgo, Jorge Alberto Reyes Hernández, respondió a la polémica generada por la filtración de un audio en el que supuestamente amenaza con despedir a sus empleados si no compartían o lo daban like a sus publicaciones.

El morenista no tuvo otra opción más que confirmar que el audio era real, pero no tardó en asegurar que fue sacado de contexto, y que fue al inicio de su administración, por lo que es viejo.

¿Qué dijo el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, sobre el audio filtrado?

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario afirmó que el mensaje enviado era para fortalecer la comunicación interna de la nueva administración.

“Es un audio viejo que fue al inicio de la administración, que construyeron una narrativa completamente fuera de contexto, fuera de la realidad… La exigencia era poder hacerle saber a la gente todo el trabajo que se está haciendo. No son likes, es comunicación institucional”, expresó.

⭕️ El alcalde de Pachuca, Jorge Alberto Reyes (@JorgeAlbertoR_), aseguró que la difusión de las acciones del ayuntamiento forma parte de la comunicación institucional, luego de la circulación de un audio sobre la interacción de trabajadores municipales en redes sociales.



👇🏼👇🏼… pic.twitter.com/68RWy3D127 — Effeta.info (@effetainfo) May 13, 2026

Bajo el argumento de que no eran solo likes, Jorge Reyes insistió en que gobernar también implica informar a la ciudadanía sobre obras, acciones y resultados de gobierno.

En ese sentido, señaló que la intención era que las dependencias municipales ayudaran a difundir información oficial para mantener una comunicación constante con la gente que le dio el voto.

“Se les va a dar las gracias” esto dice el alcalde de Pachuca en el audio filtrado

En el audio difundido en redes sociales se escucha que el alcalde le pide a trabajadores mantener control sobre quiénes compartían publicaciones oficiales del Ayuntamiento.

Además, se habla de reportes semanales para verificar la actividad de empleados en redes sociales y se menciona que quienes no estuvieran comprometidos podrían ser dados de baja.

🚨No es broma, el alcalde morenista de Pachuca, Jorge Reyes, amenazó a funcionarios de su gobierno con despedirlos si no dan “like” y comparten sus publicaciones en redes sociales.



Jorge Reyes lo hizo a través de un mensaje de Whatsapp que fu difundido entre los trabajadores y… pic.twitter.com/mb1bKrIqSl — Irving (@IrvingPineda) May 12, 2026

“Esta semana es la última oportunidad que les doy a los trabajadores… y si no, como les dije, se les va a dar las gracias porque así no podemos estar trabajando”, se escucha en una parte del mensaje.

También se menciona que las publicaciones del gobierno municipal debían alcanzar determinadas cifras de compartidos para aumentar su alcance en redes sociales.

“Si somos 200 personas nuevas, por lo menos la publicación tiene que tener 200 veces compartido… tendríamos que llegar a 500 por lo menos y no se está haciendo”, señala otra parte del audio.

Alcalde de Pachuca insiste en que se trata de “comunicación institucional”

Tras la controversia, el edil reiteró que su administración continuará enfocada en resultados y en la difusión de acciones de gobierno.

De acuerdo con sus declaraciones, todos los niveles de gobierno tienen la responsabilidad de comunicar lo que hacen, por lo que defendió la estrategia implementada al inicio de su administración.

Pese a esto, el morenista nunca explicó porque en el audio se habla de despedir gente a cambio de interactuar con las publicaciones del Ayuntamiento.

