Maestro herido en secundaria de Tabasco; alumno es detenido tras apuñalarlo

Un estudiante de secundaria fue detenido luego de presuntamente agredir con un objeto punzocortante a su maestro de arte al interior de una escuela en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica No. 37, ubicada en el poblado C-34, y provocó la movilización de autoridades educativas y de seguridad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB), el ataque ocurrió durante una actividad escolar enfocada en promover la convivencia pacífica y la cultura de la no violencia. Sin embargo, la dinámica terminó en un momento de tensión cuando el alumno presuntamente lesionó al profesor en una de sus manos.

El docente identificado como Daniel Ramos, originario de Villahermosa y con domicilio en Cárdenas, recibió atención médica inmediata y, según el reporte oficial, se encuentra fuera de peligro.

¿Qué pasó en la Secundaria Técnica 37 de Huimanguillo?

Los primeros reportes indican que el estudiante, quien cursa el segundo año de secundaria, atacó al maestro con un objeto punzocortante dentro del plantel educativo.

Aunque las autoridades no han detallado oficialmente el motivo de la agresión, versiones extraoficiales señalan que el conflicto habría comenzado porque el profesor no quiso recibir una actividad escolar al alumno.

Tras el incidente, personal directivo y administrativo activó los protocolos de emergencia para resguardar a estudiantes y docentes, además de notificar a madres, padres y tutores sobre lo ocurrido.

La SETAB informó que también se brindó acompañamiento emocional a los alumnos que presenciaron los hechos, con el objetivo de evitar afectaciones psicológicas entre la comunidad estudiantil.

Fiscalía de Tabasco confirma detención del menor que atacó a maestro

Horas después del ataque, la Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó la detención del adolescente involucrado. A través de un comunicado, la dependencia explicó que el menor fue puesto a disposición de un Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, quien dará seguimiento al caso conforme a la ley.

⚪Comunicado caso menor Huimanguillo. pic.twitter.com/ifxRdbmp7H — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) May 12, 2026

La Fiscalía precisó que, por tratarse de un menor de edad, se respetarán en todo momento sus derechos y el debido proceso, además de que será considerado inocente hasta que exista una resolución judicial.

La Secretaría de Educación pidió a la ciudadanía no compartir información no confirmada ni imágenes relacionadas con el incidente, especialmente porque involucra a un adolescente.

Tras conocerse la noticia, usuarios en redes sociales expresaron preocupación por la seguridad en los planteles educativos y pidieron reforzar la atención psicológica y emocional para estudiantes.

Mientras tanto, autoridades estatales aseguraron que continuarán trabajando para fortalecer entornos escolares seguros y prevenir situaciones de violencia entre alumnos y maestros.