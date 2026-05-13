Deslaves, ríos desbordados y patrullas salvando gente; así las afectaciones por lluvias en Edomex

Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes provocaron severas afectaciones en distintos municipios del Estado de México (Edomex). Inundaciones, deslaves, vehículos varados y vialidades colapsadas fueron parte del panorama en municipios como Zinacantepec, Toluca, Calimaya, Tlalnepantla y Ecatepec.

Las fuertes precipitaciones ocasionaron el desbordamiento del río Tejalpa en el Valle de Toluca y generaron importantes anegaciones en avenidas principales del Valle de México, donde decenas de personas tuvieron que ser auxiliadas por cuerpos de emergencia.

Aunque hasta el momento las autoridades reportan saldo blanco, el monitoreo continúa ante el pronóstico de más lluvias en la entidad.

¿Qué municipios del Edomex resultaron afectados por las lluvias?

Uno de los puntos más complicados fue Zinacantepec, donde el desbordamiento del río Tejalpa provocó inundaciones en comunidades como San Pedro Tejalpa, San Antonio Acahualco y San José El Contadero. Vecinos reportaron que el agua ingresó a viviendas y calles, además de provocar fuertes corrientes en varias vialidades.

En Calimaya y Toluca también se registraron severos encharcamientos y problemas de movilidad debido a la intensidad de la lluvia.

Protección Civil y cuerpos de emergencia realizaron recorridos para evaluar daños y apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

Inundaciones paralizan vialidades en Tlalnepantla

En Tlalnepantla, las lluvias dejaron bajo el agua importantes avenidas y complicaron el tránsito durante varias horas.

Uno de los puntos más afectados fue Avenida Prolongación Hidalgo, a la altura de la estación San Rafael del Tren Suburbano, donde varios vehículos quedaron prácticamente atrapados debido a que el nivel del agua alcanzó casi la mitad de las unidades.

La circulación se volvió lenta y peligrosa, mientras automovilistas intentaban salir de la zona sin quedar varados. Incluso un brigadista rescató a un bebé y a su familia que habían quedado atrapados en las inundaciones.

Brigadas de auxilio rescataron a un menor de edad tras la fuerte lluvia en #Tlalnepantla.



Trabajamos para asegurar que cada habitante llegue con bien a su destino. #NuestraCiudad 🤝 pic.twitter.com/s9sSDRCLxG — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) May 13, 2026

Otra de las áreas afectadas fue la gasolinera ubicada junto al panteón Jardines del Recuerdo, donde el agua superó el medio metro de altura.

Además, autoridades reportaron un deslave en la calle Tecoloapan, en la colonia Ampliación Gustavo Baz, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona.

#EDOMEX🌧️🔴 || Una intensa tormenta provocó inundaciones y encharcamientos en diversas colonias y vialidades de #Tlalnepantla, Estado de México. Autoridades de Protección Civil y servicios de emergencia activaron protocolos de limpieza y desazolve. Se reportan retrasos en el… pic.twitter.com/QzFYGMJDDt — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) May 13, 2026

Ecatepec bajo el agua tras tormenta

En Ecatepec, las lluvias también provocaron fuertes inundaciones en distintas colonias y avenidas principales. Personal de SAPASE y elementos de emergencia realizaron trabajos de desazolve y liberación de vialidades en zonas como:



Rinconada de Aragón

La Palma Tulpetlac

Santa María Chiconautla

San Cristóbal Centro

También hubo recorridos preventivos en colonias como Jardines de Morelos, Tierra Blanca y Granjas Valle de Guadalupe.

Uno de los puntos más afectados fue la zona del Metro Ciudad Azteca, Avenida Nacional y Vía Morelos, donde el agua causó anegaciones importantes.

Dos de las vialidades más transitadas de Ecatepec también colapsaron por las lluvias: Avenida Central y su continuación, la avenida Hank González.

Decenas de usuarios del Mexibús tuvieron que ser auxiliados por policías municipales para cruzar calles inundadas y subirse a las patrullas para continuar su trayecto.

Ante el nivel del agua, patrullas de Seguridad Pública y Tránsito ayudaron a trasladar a ciudadanos que buscaban llegar al Mexipuerto y a estaciones del Metro o Mexibús.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron autos detenidos, tráfico intenso y personas caminando entre zonas inundadas.

Autoridades mantienen alerta por más lluvias en el Edomex

Protección Civil del Estado de México informó que continuará el monitoreo permanente en las zonas afectadas debido al pronóstico de nuevas lluvias durante las próximas horas.

Las autoridades recomendaron evitar circular por calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas graves derivadas de las lluvias.

