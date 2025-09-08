VIDEO: ¡Desastre en Teotihuacán! Explosión de pirotecnia deja al menos 28 heridos

La comunidad de San Sebastián Xolalpan, en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, fue escenario de un accidente que dejó al menos 28 personas lesionadas.

El incidente ocurrió durante una festividad en honor a la Divina Infantita, cuando parte de un castillo de pirotecnia falló y desató una serie de explosiones entre los asistentes.

Los hechos se registraron en los campos de futbol de la comunidad, lugar donde se concentraban habitantes para participar en las celebraciones patronales.

Testigos señalaron que cuatro abanicos del castillo no funcionaron como estaba previsto, provocando que los cohetes se dispersaran directamente hacia la multitud.

Lesionados por fuegos artificiales fueron atendidos en Otumba y Axapusco

Tras la explosión, se generó una fuerte movilización de servicios de emergencia. Paramédicos de la región y de municipios cercanos acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas. Posteriormente, varios de los lesionados fueron trasladados a los hospitales de Otumba y Axapusco, donde recibieron atención médica especializada.

“De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica”, informó Protección Civil.

En la zona, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un operativo para resguardar el lugar y evitar mayores riesgos, mientras se desarrollaban las labores de auxilio y control de la emergencia.

Autoridades investigan causas de la explosión en Teotihuacán

Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de las lesiones de cada una de las personas afectadas. Sin embargo, autoridades locales confirmaron que la prioridad inmediata fue garantizar su traslado a los centros hospitalarios.

Asimismo, se informó que ya se realizan investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y verificar si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes en el uso de pirotecnia.

El siniestro ha generado consternación entre los habitantes de San Sebastián Xolalpan, quienes tradicionalmente celebran esta festividad como parte de su identidad cultural y religiosa; es importante destacar que en las últimas semanas las explosiones por juegos pirotécnicos aumentaron en distintas zonas del país.