¿Fue un accidente? Lo que se sabe de la explosión afuera de estación de policía en Michoacán

Este sábado 6 de diciembre de 2025 se registró una explosión afuera de las instalaciones de la policía comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que en el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas.

También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la policía comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un hospital, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas, mientras recibían atención médica.

¿Qué se sabe de la explosión afuera de la policía comunitaria de Coahuayana?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los hechos ocurrieron a las 11:40 horas. En un comunicado detalló que un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad.

En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y había seis lesionados más, de acuerdo con el último reporte de la FGR, aunque después la Fiscalía de Michoacán cambió la cifra de víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a las 12:32 horas que en un ataque directo a la policía comunitaria de Coahuayana, se registró la explosión de un artefacto.

Al menos cinco vehículos que estaban estacionados en el área resultaron dañados y varios inmuebles resultaron dañados por la onda expansiva. El Gabinete de Seguridad informó a las 13:33 horas que de manera preliminar los hechos dejaron dos personas fallecidas y siete lesionadas.

Estas son las posibles líneas de investigación de la explosión en Coahuayana

Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza del artefacto utilizado, sin embargo, una de las líneas de investigación apunta que una camioneta tipo pickup, habría ingresado por Colima y su conductor murió al accionar la carga explosiva.

La Marina informó que trasladó a los heridos en tres helicópteros MI-17, un Panther y un Black Hawk, con personal médico y equipo especializado para su atención hasta su entrega en hospitales de la zona.

Ahora se investiga también una detonación accidental que pudiera tener que ver con el traslado de explosivos usados para trabajos de minería, otra posibilidad se relacionaría con materiales usados por los policías comunitarios y una tercera con productos químicos de los empleados para agricultura.

Buscan a responsables de explosión en Coahuayana, Michoacán

A las 13:44 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en accesos y puntos estratégicos luego de lo ocurrido.

La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables y dijo que apoyará a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, a través de peritos especializados en explosivos, para obtener la identidad y detención de los responsables.

Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona.