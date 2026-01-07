Le ponen pirotecnia en el hocico al perrito Roki y muere en Guanajuato; exigen justicia

La muerte de Roki, un perrito que vivía en la colonia Allende de San Miguel de Allende, Guanajuato, ha causado bastante indignación entre asociaciones de animales.

El caso ocurrió la noche del 1 de enero, pero hasta el momento se desconoce si fue un accidente o si se trató de un ataque intencionado donde participaron menores de edad,

¿Qué pasó con el perrito Roki en San Miguel de Allende?

De acuerdo con la información disponible, Roki perdió la vida luego de que, presuntamente, menores que jugaban con pirotecnia en la vía pública le colocaran un cohete encendido en el hocico.

Lamentablemente, la explosión hizo que el lomito sufriera heridas graves y muriera al instante. Versiones preliminares indican que también había adultos en la escena, pero nadie hizo nada para detener a los presuntos responsables.

La asociación Patitas de Humanidad San Miguel de Allende confirmó que el animalito murió a consecuencia directa de las lesiones provocadas por la detonación.

Vecinos aseguran en redes sociales que no se trató de una simple travesura, sino de un acto grave que refleja como se ha normalizado la violencia hacia los animales, sin que haya consecuencias legales de por medio.

Gobierno municipal de San Miguel de Allende presentará denuncia

El Ayuntamiento de San Miguel de Allende anunció que presentará una denuncia formal por la muerte de Roki. En un posicionamiento público dirigido a la ciudadanía, el gobierno municipal 2024-2027 condenó cualquier forma de violencia animal y aseguró que dará seguimiento puntual al caso.

Aunque el municipio no es la autoridad directamente competente en materia penal, informó que, a través de la Dirección Jurídica y la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, interpondrá una demanda contra quien resulte responsable.

Se espera que la Fiscalía de Guanajuato abra una carpeta de oficio por los delitos contra la vida y la integridad de los animales, aun cuando no exista una denuncia formal por parte de la dueña del perrito.

¿Qué dice el Código Penal de Guanajuato sobre el maltrato animal?

En Guanajuato, el maltrato animal está tipificado en el Código Penal dentro del capítulo de Delitos contra la vida y la integridad de los animales, vigente desde diciembre de 2013.



El Artículo 297 establece que a quien dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado se le impondrán sanciones que van de diez a cien días de multa y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 298 señala que causar una mutilación orgánicamente grave a un animal vertebrado puede derivar en multas y jornadas de trabajo comunitario adicionales.

Por su parte, el gobierno municipal hizo un llamado a los padres de familia, al advertir que tolerar la violencia hacia los animales puede incentivar conductas antisociales que escalen con el tiempo. Porque no hay nada que justifique causar la muerte de un animalito que no se puede defender.

