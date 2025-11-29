VIDEO: Reportan explosión en Pesquería, Nuevo León; se habla de varios heridos
Vecinos de Pesquería captaron el momento exacto de la explosión de un supuesto polvorín, autoridades arriban al lugar para atender a heridos.
Se registró una fuerte explosión en Pesquería, Nuevo León, afectando a la Colonia Hacienda El Campanario en Apodaca que están en los límites de ambos municipios. Al parecer, dos casas resultaron dañadas.
El estallido alertó a varias zonas de Apodaca, movilizando a vecinos y autoridades. Hasta el momento, ya se dirigen unidades de apoyo al lugar para atender a los posibles heridos y controlar la situación. Se recomienda a la población evitar la zona hasta que se tenga información oficial. De manera extraoficial se menciona que hay víctimas mortales, sin revelar un número exacto.
Información en desarrollo...
