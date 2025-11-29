Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: Reportan explosión en Pesquería, Nuevo León; se habla de varios heridos

Vecinos de Pesquería captaron el momento exacto de la explosión de un supuesto polvorín, autoridades arriban al lugar para atender a heridos.

Explosión de polvorín en Pesquería, Nuevo León deja varios heridos y muertos|Especial
Escrito por: Oscar Morales
Se registró una fuerte explosión en Pesquería, Nuevo León, afectando a la Colonia Hacienda El Campanario en Apodaca que están en los límites de ambos municipios. Al parecer, dos casas resultaron dañadas.

El estallido alertó a varias zonas de Apodaca, movilizando a vecinos y autoridades. Hasta el momento, ya se dirigen unidades de apoyo al lugar para atender a los posibles heridos y controlar la situación. Se recomienda a la población evitar la zona hasta que se tenga información oficial. De manera extraoficial se menciona que hay víctimas mortales, sin revelar un número exacto.

Información en desarrollo...

EstadosNuevo LeónAccidentes en México

