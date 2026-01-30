Madrugada de terror: Secuestran a familiares de la periodista Karla Moreno en Veracruz

La madrugada del 26 de enero, la casa de la periodista Karla Moreno, en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, se convirtió en escenario de terror. Un comando armado, integrado por al menos 20 hombres fuertemente armados, irrumpió violentamente en su domicilio y secuestró a Jorge Luis Colmenares Alejandro, de 39 años, padre de sus hijos, y a Antonio Escobar Torres, de 30 años, su pareja actual.

La conductora y periodista, relató que los agresores entraron encañonándolos, gritando y amenazándolos de muerte. “Nos dijeron que nos tiráramos al suelo… yo como pude me arrastré al cuarto de mis hijos para protegerlos”, contó. Cuando reaccionó, los hombres ya estaban saliendo de su casa con ambos familiares.

“Eran como 20 hombres", periodista narra secuestro en Cosoleacaque

La comunicadora explicó que esa noche el padre de sus hijos se había quedado a dormir en su casa a petición de los niños. Nunca imaginaron que serían despertados de forma tan violenta. “Eran como 20 hombres, sí, fuertemente armados, armas largas… no recuerdo qué gritaban, sólo hacían mucho ruido”, recordó.

Los responsables huyeron en una camioneta blanca, similar a una que fue asegurada recientemente en Minatitlán, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado si ambos hechos están relacionados.

Karla Moreno ya denunció pero sigue sin resultados

Karla Moreno informó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía Regional, sin embargo, no hay avances en la investigación. Hasta el momento, lo único que existe son fichas de búsqueda , mientras el tiempo pasa y la angustia crece.

A más de cuatro días de los hechos, la periodista asegura que ninguna autoridad se ha comunicado con ella para informarle avances o brindarle protección. “Sigo igual de desesperada que el primer día. La angustia es fuerte”, escribió en redes sociales.

El impacto en sus hijos y la huida forzada de Karla Moreno

El golpe más duro, dice Karla, es ver a sus hijos enfrentarse a la ausencia de su padre. En una publicación de Facebook pidió ayuda para compartir la ficha de búsqueda y describió cómo fue la última vez que lo vio: barba corta y cabello recién rasurado. “Mis hijos lo necesitan, ya no podemos con este dolor”, escribió.

También confesó que los niños han dejado de comer y que la rutina familiar se rompió por completo desde esa madrugada.

Ante las amenazas recibidas, Karla confirmó que abandonó Cosoleacaque por seguridad y exigió garantías para ella y su familia. “Yo sólo quiero que estemos a salvo y que encuentren a mis familiares, porque son mi pilar”, expresó.