Crean murales en honor a la abuelita Alicia Matías que protegió a su nieta con su cuerpo en explosión de Iztapalapa

No todos los héroes llevan capa. En medio del luto que embarga a México por una reciente tragedia, la comunidad y artistas urbanos han encontrado una forma conmovedora de honrar el sacrificio de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que, con un acto de amor incondicional, salvó la vida de su nieta de apenas dos años. Su memoria ahora vive inmortalizada a través de dos impactantes murales en las calles de la capital.

Mural en honor de la abuelita Alicia Matías en avenida Zaragoza

Uno de los homenajes más significativos se ubica en la avenida Zaragoza, muy cerca del lugar del triste accidente. Este mural, pintado con profundo respeto, busca ser más que una obra de arte: es un recordatorio permanente y un tributo a la valentía de Doña Alicia. Al inmortalizar su imagen, los artistas y la comunidad se aseguran de que su historia de amor y sacrificio no se olvide, aportando así un “granito de arena” para honrar su legado.

Mural de Doña Alicia en el bajo puente de la Concordia

El segundo mural, que también ha capturado la atención del país, se encuentra en el bajo puente de la Concordia. Fue creado por el talentoso artista urbano conocido como Snoke, de 33 años y originario de Cuernavaca, Morelos. Con una trayectoria de 14 años en el arte callejero, Snoke ha logrado fusionar su pasión con un profundo sentido de empatía y respeto.

“La estoy pintando con mucho cariño y respeto, porque estoy representando a una persona que hizo un acto muy valeroso y de mucho amor,” relató Snoke, quien a pesar de la lluvia y la tristeza, se dedicó a esta obra con el corazón.

Ya están pintando un mural para la señora Alicia, en Santa Martha. pic.twitter.com/9qBwjwRoFW — BadMotherfucker (@OsirizHarper) September 14, 2025

El proyecto fue un esfuerzo colectivo del equipo del colectivo Made X La Calle, gestionado con el apoyo de otros artistas como Yonerone y la propia gente de la comunidad. Ellos se encargaron de conseguir el material, el espacio, los andamios y todo lo necesario para que el homenaje fuera posible.