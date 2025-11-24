“Siempre pregunta por mi mamá”; la pequeña Jazlyn Azulet recuerda a su abuelita Alicia

Jazlyn Azulet, la pequeña que fue rescatada por su abuelita en la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, regresó a México para continuar su proceso de recuperación en casa. La niña fue trasladada previamente a Galveston, Texas, donde recibió atención médica especializada en el Hospital Shriners.

Su madre, Cinthya Jazmín Carrillo, compartió que la llegada a casa fue una gran sorpresa para Jazlyn, quien se mostró feliz de ver a sus tías y primas después de pasar un largo periodo rodeada únicamente de personal médico.

Fuerza Informativa Azteca conversó con la familia de la pequeña Jazlyn Azulet, y también con especialistas de @michouymau, quienes apoyaron a la pequeña durante su rehabilitación en el Shriners de Galveston, #Texas



Cuál es el estado de salud de la bebé víctima de explosión en Iztapalapa

La bebé continúa bajo atención médica especializada a través del servicio de telemedicina que ofrece el Hospital Shriners de Galveston. Este seguimiento permitirá a los especialistas evaluar su progreso a distancia.

Cinthya Carrillo detalló el proceso de recuperación que enfrentará Jazlyn:



Evaluación Quirúrgica: Durante los próximos seis meses, los médicos evaluarán la evolución de las heridas para determinar si es necesaria una segunda cirugía .



Prendas Compresivas: Se valorará constantemente el uso y cambio de las prendas compresivas que la niña debe usar, ajustándolas conforme a su crecimiento.

La madre aseguró que la familia recibirá atención psicológica para manejar el proceso de duelo y trauma.

🔵Jazlyn Azulet, la pequeña nieta de la abuelita heroína, regresó a #México



La bebé sabe lo que le pasó a su abuelita en la explosión

La madre de Jazlyn indicó que, debido a la corta edad de la bebé, no tiene la capacidad de expresar o comprender la magnitud de la tragedia.

Con la voz quebrada relata: "Por la que siempre pregunta es por mi mamá... Mi bebé a penas está empezando a hablar, entonces no tiene ciertas expresiones, nada más dice que es su mamá y que la quiere", relató Carrillo, confirmando que la persona por la que la niña pregunta constantemente es su abuelita.

“Por la que siempre pregunta, es por mi mamá”: Cinthya Jazmín Carrillo, madre de Jazlyn Azulet



Qué le pasó a la abuelita que protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

La abuela de Jazlyn, doña Alicia Matías, es recordada como la "abuelita heroína" de la tragedia ocurrida en Iztapalapa.

La mujer perdió la vida días después de la explosión, esto debido a que protegió a su nieta de las llamas con su propio cuerpo, resultando con quemaduras en el 80% del cuerpo. Este acto de doña Alicia, le permitió salvarle la vida a su pequeña nieta Jazlyn.

El sacrificio de la abuela fue un factor clave para que la niña pudiera sobrevivir al terrible incidente.