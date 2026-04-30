Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios relacionados con el estado son imputados por un gran jurado de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego. Sin embargo, ¿qué significa?

Este proceso no es común ni se trata de un juicio terminado, sino que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en este caso, exhibe pruebas ante varios ciudadanos elegidos al azar.

Diferencias entre el gran jurado y el pequeño jurado

Primero es necesario explicar que el sistema judicial de Estados Unidos existen dos tipos de jurado: el pequeño jurado y el gran jurado. El pequeño jurado, también conocido como jurado de juicio, decide casos criminales o civiles y está compuesto por entre 6 a 12 personas. Este se encarga de llegar a un veredicto de culpable o inocente en un caso criminal o a favor de un demandante o de un acusado en un caso civil.

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El proceso de acusación: ¿qué significa la "causa probable"?

No obstante, el gran jurado tiene una función distinta. Este se encarga de evaluar asuntos criminales de forma preliminar a una acusación y evalúa la evidencia mostrada por un fiscal, con el fin de determinar si existe una “causa probable” para creer que un individuo cometió un delito y, por lo tanto, debe ser llevado a juicio.

En caso de que el gran jurado determine que existe evidencia suficiente, la fiscalía correspondiente presentará una acusación formal contra el individuo en cuestión.

¿Qué es un gran jurado y cómo funciona en Estados Unidos?

Un gran jurado está compuesto por 16 a 23 jurados. Sus sesiones son privadas y generalmente sus labores duran alrededor de 18 meses, lo cual puede extenderse hasta dos años si un juez lo determina conveniente.

En su periodo de servicio, los grandes jurados evalúan múltiples casos a la vez y no sesionan diariamente, sino que laboran en diversas combinaciones de fechas a lo largo de su periodo.

Para evaluar las pruebas, pueden llamar a testificar a los testigos y, bajo juramento de decir verdad, relatarán los hechos y responderán preguntas, tanto del jurado, como del fiscal.

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¿Cómo se seleccionan los miembros de un gran jurado federal?

La ley federal de Estados Unidos elige a los integrantes de un gran jurado de manera aleatoria, conforme a una sección notable de la comunidad del distrito donde sesionará. El gobierno estadounidense destaca que todos los ciudadanos norteamericanos tienen la misma oportunidad y la obligación de servir en este encargo.

Generalmente, esta labor es realizada sin pago, salvo un estipendio, es decir, un apoyo económico, para transporte, dependiendo del distrito donde tenga lugar el gran jurado.