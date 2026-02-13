“Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas”: Ricardo Monreal frena a su hermano rumbo a 2027

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó a su hermano Saúl Monreal a respetar los estatutos del partido y evitar una candidatura que, desde su origen, amenaza con abrir una grieta interna.

El exhorto no ocurre en el vacío: Zacatecas ya es gobernado por David Monreal, otro integrante de la familia, lo que vuelve inevitable el debate sobre el nepotismo, un tema que persigue desde hace años al apellido.

El llamado a la “unidad” llega justo cuando el apellido Monreal vuelve a colocarse en el centro del tablero político. No es una novedad para Morena ni para Zacatecas, pero sí un recordatorio incómodo de cómo las disputas familiares terminan convertidas en problemas partidistas.

Estatutos contra apellidos: el dilema que Morena no logra sacudirse

En abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que prohíbe competir por cargos públicos cuando exista un vínculo familiar directo hasta en cuarto grado con quien ocupa el puesto. Aunque la ley establece su aplicación a partir de 2030, Morena decidió adelantarse y fijar en sus estatutos que esta regla se aplicará desde el proceso electoral de 2027.

Bajo ese marco, la intención de Saúl Monreal de buscar la gubernatura de Zacatecas choca directamente con las normas que el propio partido se impuso. El problema no es solo jurídico o estatutario, sino político: el apellido ya está instalado en el poder local y cualquier intento de relevo familiar refuerza la percepción de que el discurso contra el nepotismo tropieza cuando se cruza con intereses internos.

"Estás viendo la tormenta y no te hincas"



El mensaje que Ricardo Monreal envía a su hermano Saúl por sus aspiraciones de ser gobernador de Zacatecas



📹@Isa_Uribe pic.twitter.com/h1O5ylPb3c — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 12, 2026

“Estás viendo la tormenta, hijito”: el regaño de Ricardo Monreal a su hermano

Ricardo Monreal aseguró que hablará con su hermano y confió en que recapacitará cualquier intento de participar “desoyendo los estatutos y los acuerdos de Morena”. Para ilustrar el momento, recurrió a una frase atribuida a su abuela: “Estás viendo la tormenta, hijito, no te hincas”.

La metáfora no pasó desapercibida. Más allá del tono familiar, el mensaje retrata la tensión: Morena enfrenta un temporal interno provocado, en buena medida, por aspiraciones que nacen en el mismo núcleo familiar que hoy ocupa cargos clave.

Respaldos, tiempos y disciplina selectiva

El coordinador de Morena dijo coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum en que deben aplicarse las decisiones internas del partido y sostuvo que Saúl “debe esperar”, pues en seis años el escenario puede ser distinto. Él, afirmó, decidió respaldar las acciones presidenciales sin condiciones.

El argumento del tiempo, sin embargo, no borra el trasfondo: la familia Monreal ha estado presente de manera constante en los espacios de poder, lo que vuelve frágil cualquier llamado a la disciplina partidista cuando el apellido ya tiene asiento asegurado.

El caso Verde y el nepotismo que incomoda, pero no obliga

Cuestionado sobre la posible candidatura de Ruth González para suceder a su esposo en la gubernatura de San Luis Potosí, Monreal señaló que “moralmente tienen que revisarlo”, aunque reconoció que los aliados de Morena no están obligados a cumplir los estatutos internos del partido guinda.

Aun así, llamó a que Morena y el Partido Verde dialoguen para evitar divisiones rumbo a 2027. En un escenario donde los apellidos pesan tanto como los partidos, el discurso contra el nepotismo vuelve a chocar con una realidad persistente: las familias políticas siguen marcando el ritmo, incluso cuando la tormenta ya es visible.