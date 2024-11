Expresidente Alberto Fernández niega acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos de Argentina

Este miércoles, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, compareció ante un juez en Buenos Aires, pero no por las acusaciones de su expareja por golpearla , sino por los cargos que enfrenta por corrupción y administración fraudulenta durante su mandato. Esto fue lo que dijo la defensa del exmandatario .

¿De qué acusan al expresidente Alberto Fernández?

El caso se remonta a cuando al expresidente, otro más de los políticos que utilizan el espejismo del socialismo para robar, se le ocurrió firmar un decreto que obligaba a las dependencias del Estado a comprar pólizas de seguro.

Las comisión por cada una de las pólizas vendidas era cobrada por diferentes brokers contratados por la empresa estatal, entre los que resultó estar el esposo de la secretaria personal de Fernández. Aunque su abogada por supuesto negó los cargos.

“No hay ninguna irregularidad, no hay ninguna situación que pueda generar ningún tipo de sospecha. Por lo que no hay duda de que él no intervino para facilitar nada ni hacer ninguna gestión que facilite o genere algún tipo de beneficio a él o a terceros.”, aseguró la defensa.

Expresidente de Argentina deberá enfrentar a la justicia por corrupción y desvío en 10 días

El exmandatario Alberto Fernández utilizó un recurso legal para evitar el interrogatorio del juez sobre las acusaciones de corrupción y desvío de fondos.

De lo que no se librará es de volver a la silla de los acusados en cuestión de 10 días por esta misma causa, en la que también están relacionadas otras 39 personas.

Alberto Fernández también está acusado de golpear a su expareja

Asimismo, Alberto Fernández deberá enfrentar a un juez el 11 de diciembre próximo, pues recientemente fue citado para declarar en el caso de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez.

A Fernández se le imputan los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas en contra de Fabiola Yañez, quien en agosto pasado alzó la voz y presentó fotos que probaban la violencia que sufría con el expresidente.

“Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, confesó Fabiola Yañez en una entrevista.