Exprofesor en Metepec es detenido acusado de abusar de un alumno de 16 años

Un caso de supuesta agresión sexual se ha dado a conocer en el Estado de México, donde un hombre identificado como Azael “N”, quien se desempeñaba como profesor en un plantel educativo en el municipio de Metepec, fue detenido al ser investigado por su probable intervención en el delito de violación en agravio de un alumno de 16 años.

El hombre fue detenido como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras recibir una denuncia por el hecho delictivo de violación de un adolescente al interior de un plantel educativo en Metepec, delito cometido el pasado 12 de enero.

“En acción conjunta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), detuvieron en cumplimiento de orden de aprehensión a Azael “N”, quien se desempeñaba como profesor en un plantel educativo de Metepec y en investigado por su probable intervención en el delito de violación en agravio de un alumno de 16 años”, informó la Fiscalía.

Víctima de 16 años de edad se encontraba en la escuela

De acuerdo con la investigación iniciada, el día de los hechos, la víctima se encontraba en la escuela mencionada, lugar donde habría sido sometido y agredido sexualmente por su profesor identificado como Azael “N”.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, a disposición de la Autoridad Judicial, quien habrá de determinar su situación legal.

El mesa pasado, un hombre llamado Azael “N”, un exprofesor del plantel CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, fue denunciado por padres de familia por presuntamente haber cometido los delitos de acoso y abuso sexual en contra de dos alumnos.

“Se ha estancado el problema, ya que no avanza, no hay castigo para el culpable, no hay citatorios, ya va para cuatro meses que se abrió la carpeta y no dan solución a esto, no dan ninguna resolución”, contó Noel Vallejo Puerta, padre de uno de los afectados.

Los denunciantes señalaron en aquella ocasión que aunque fue el hombre cesado de la escuela, seguía impartiendo clases en otros colegios, pues estaba libre a pesar de los delitos por los que se le acusaba.