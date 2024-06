¡Padres de familia exigen justicia! Profesor es denunciado por acoso y abuso sexual contra dos alumnos en el Estado de México

En Metepec, Estado de México, Azael ‘N’, exprofesor del plantel CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, fue denunciado por padres de familia por acoso y abuso sexual en contra de dos alumnos; señalan que aunque fue cesado de la escuela, sigue impartiendo clases en otros colegios; a la fecha, no hay avances legales en su contra.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, padres de familia señalan que el maestro sigue libre a pesar del delito del que se le señala.

“Se ha estancado el problema, ya que no avanza, no hay castigo para el culpable, no hay citatorios, ya va para cuatro meses que se abrió la carpeta y no dan solución a esto, no dan ninguna resolución”, explicó Noel Vallejo Puerta, padre de uno de los afectados.

Los supuestos delitos ocurrieron en enero y febrero de este año, el profesor fue acusado primero de abuso sexual, esto en agravio del hijo de Noel.

“Lo violentó, ahorita el Ministerio Público lo maneja como estupro y precisamente los hechos ocurrieron el 12 de enero. Él entró a su oficina, el profesor cerró su puerta y fue donde cometió el acto, posteriormente a esto, lo siguió buscando, lo siguió acosando”, agregó Vallejo Puerta.

#Edomex | Padres de familia denuncian a un profesor por acoso y abuso sexual contra dos alumnos.



El acusado fue cesado de la escuela pero sigue impartiendo clases en otros planteles; los denunciantes temen que siga abusando de menores.@dimeAleh con la información en #HechosAM. pic.twitter.com/Gbyn3qPV14 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2024

El hijo de Adrián, también fue otra víctima, Azael ‘N’ aprovechó ‘su poder’ para sobrepasarse con el alumno por temas de calificaciones.

“Mi hijo presentó su examen extraordinario con el profesor, pasa a su oficina para saber el resultado, dentro de la oficina, el profesor dice que reprobó el examen y a mi hijo se le hizo raro porque él había estudiado, entonces le comenta al profesor que si había manera en que lo apoyara con algún trabajo extra de algún material didáctico o algo relacionado con la escuela, el profesor entonces lo empieza a abordar, se le acerca, lo lleva detrás de unos estantes y lo empieza a tocar”, mencionó Adrián del Carmen Bucio.

Los padres de familia están preocupados, pues temen que este hombre pueda cometer un hecho similar.

“Todos los niños de secundaria, de preparatoria en teoría, que están bajo la tutela del profesor, pueden correr tanto riesgos como mi hijo, como el hijo de mi compañero; han sufrido”, concluyó Noel Vallejo.

La Fiscalía del Estado de México da seguimiento a los hechos en espera de deslindar responsabilidades.