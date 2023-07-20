Exjefe de espionaje venezolano, Hugo Carvajal, es extraditado a EU

Hugo Carvajal, el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, llegó el miércoles a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico luego de su extradición desde España, dijo su abogado Zachary Margulis-Ohnuma. Se espera que Carvajal, también conocido como "El Pollo" comparezca por primera vez en la corte federal de Manhattan el jueves por la mañana, agregó Margulis-Ohnuma.

Los fiscales dicen que Carvajal coordinó en 2006 el envío de 5,600 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela.

Carvajal, quien participó en el golpe de 1992 que elevó a Chávez a la prominencia política, fue considerado una de las figuras más poderosas del gobierno del líder socialista entre 1999 y 2013. Sin embargo, hoy el exjefe de espionaje también es buscado en Venezuela por cargos que incluyen traición y financiamiento del terrorismo, por lo que las autoridades venezolanas han solicitado su extradición.

"Ojalá que Estados Unidos (...) entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal", dijo el miércoles a periodistas Jorge Rodríguez, presidente del parlamento alineado con Maduro.

En 2019, Carvajal publicó un video en las redes sociales en el que pedía a los militares que facilitaran el "regreso a la democracia", después de que Maduro lograra la reelección en unas elecciones consideradas como una farsa por buena parte de la comunidad internacional.

Venezuela espera que Estados Unidos le entregue al exgeneral Hugo Carvajal ► https://t.co/GzcohSDkOl pic.twitter.com/D94KQQONPS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 20, 2023

Extradición de Carvajal

La justicia española ordenó el martes la extradición inmediata de Hugo Carvajal después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la semana pasada su último intento de evitar ser enviado a Estados Unidos.

"El Pollo" Carvajal, quien fue los ojos y oídos del difunto presidente Hugo Chávez dentro del Ejército de Venezuela durante más de una década, fue arrestado por primera vez en España en 2019, pero pasó a la clandestinidad después de que un tribunal aprobó su extradición. El exjefe de espionaje fue detenido nuevamente en septiembre de 2021 en Madrid.

En 2020, Estados Unidos acusó de tráfico de drogas a "El Pollo" Carvajal y a más de una docena de otros funcionarios venezolanos de alto rango, incluido el presidente Nicolás Maduro. Carvajal ha negado apoyar el tráfico de cocaína a Estados Unidos.



