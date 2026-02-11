Falla en sistema del INE deja a ciudadanos sin cita para la credencial de elector

Una falla en la conectividad del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó este martes la interrupción de su sistema de citas, dejando a cientos de personas sin posibilidad de agendar trámites para la credencial de elector, justo en una fecha clave para el proceso electoral en Coahuila.

Desde primeras horas del día, usuarios comenzaron a reportar problemas para acceder a la plataforma digital del INE, principalmente al intentar seleccionar datos básicos como la entidad de nacimiento. La imposibilidad de avanzar en el formulario impidió concluir la solicitud de cita, requisito indispensable para ser atendido en los módulos sin largas filas.

Horas después, el propio organismo electoral reconoció que el inconveniente se originó por fallas en el servicio de internet contratado con una empresa proveedora, lo que afectó no solo la agenda de citas, sino otros sistemas internos de comunicación.

Fecha límite y afectación directa a futuros votantes en Coahuila

La interrupción no pasó desapercibida debido al contexto: este 10 de febrero marcaba el último día para que ciudadanos de Coahuila realizaran trámites clave relacionados con su credencial para votar. Entre ellos, el registro por primera vez de jóvenes que recientemente cumplieron 18 años y buscan participar en las elecciones de junio, así como la actualización de datos personales o cambio de domicilio.

La falta de certeza sobre cuándo se restablecería el servicio generó molestia entre los usuarios, quienes señalaron que el llamado del INE a “intentar más tarde” resultaba insuficiente ante un plazo que ya no admite prórrogas formales.

¡Hoy es el último día! 🚨



Si vives en Coahuila y quieres participar en las #Elecciones2026MX, tienes hasta hoy 10 de febrero para: ✅inscribirte por primera vez ✅corregir tus datos y ✅ actualizar tu domicilio🗳️



📍 Ubica tu módulo en: https://t.co/eLcXwdw66d 📞 o llama al 800… pic.twitter.com/djDXMSdbXu — @INEMexico (@INEMexico) February 10, 2026

Usuarios reaccionan a caída de sistema del INE hoy 10 de febrero

Las quejas se multiplicaron en redes sociales a lo largo del día. Usuarios denunciaron que, además de la página web, los teléfonos de atención tampoco respondían, lo que dejó sin opciones a quienes intentaban resolver el problema por otras vías.

Algunos testimonios evidenciaron que la caída del sistema del INE tuvo un efecto dominó en otros servicios federales. En oficinas de pasaportes, por ejemplo, se reportaron retrasos porque no fue posible validar la información de identidad de los solicitantes, extendiendo tiempos de espera por varias horas.

Trámites que dependen del sistema de citas del INE y que fueron afectados

El sistema afectado es fundamental para diversos procesos ciudadanos, entre ellos:



Trámite de la credencial para votar por primera vez

Corrección de datos personales

Cambio de domicilio

Reposición por robo o extravío

Reincorporación al padrón electoral

Reemplazo por vigencia vencida

El INE aseguró que, una vez restablecida la conexión, los servicios volverán a operar con normalidad. Sin embargo, la falta de información clara sobre soluciones alternativas mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de este trámite para ejercer su derecho al voto.