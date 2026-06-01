¿La soberanía o la impunidad? Discurso de Morena desata choque con Estados Unidos por narcopolítica

Lo que se presumía como una celebración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, terminó por convertirse en un choque contra Estados Unidos. El Gobierno de México ondeó la bandera de la soberanía luego de las acusaciones por narcotráfico contra diversos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México... Eso no lo podemos permitir”, justificó la mandataria federal.

Sin embargo, los críticos señalan que el gobierno recurre a la soberanía como un falso discurso para no resolver los problemas internos. El expresidente Felipe Calderón acusó que la soberanía se ha usado como pretexto para defender delincuentes: “Esa es la verdadera amenaza a la soberanía, que haya regiones del crimen que ponen reglas, que ponen cuotas, que deciden quién trabaja y quién gobierna. La soberanía se defiende expulsando de la vida pública a esas lacras que se están apoderando de México. No hay más”, demandó.

Evitan detención de narcopolíticos y acusan doble rasero

Mientras el Gobierno de México ha desistido de detener a los 10 morenistas acusados de narcotráfico, emprendió una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Al respecto, la mandataria chihuahuense denunció el doble rasero del régimen: “Es indignante el doble rasero de este régimen morenista. Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan”.

Morena fue más allá y aprobó en el Congreso una causal de nulidad de elecciones bajo el argumento de la intervención extranjera; una intervención que nadie ve mientras un enorme elefante se desplaza en la sala. La diputada del PAN, Noemí Luna, cuestionó las prioridades y omisiones del oficialismo: “Todos los caminos llevan a Palenque: los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda señalados por la fiscalía como cabeza de la red de huachicol fiscal; el nombramiento de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, “Rey del huachicol”, como responsable de la aduana de Reynosa; Adán Augusto, el senador que todavía goza de fuero, investigado por Sedena en el caso Olmeca y vinculado con la organización de La Barredora; y sí, lo más sonado, y que es la pregunta que se hacen todos los mexicanos: ¿Y el Rocha?”.

A la lista se suma el senador Enrique Inzunza, otro de los acusados de narcotráfico por Estados Unidos y quien recientemente se placeó en fiestas de graduación. Sobre él, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, arremetió de forma directa: “Todos saben que es un vulgar narcotraficante, eso es lo que es, y si realmente no debiera nada, le daría la cara a ustedes y le daría la cara al pueblo de México. Lo que él realmente hace es esconderse tras su teléfono para grabar mensajes y es un verdadero farsante... No es digno de ocupar este cargo en el Senado, él pertenece a la narcobancada”. No obstante, el gobierno mexicano ha preferido esconder la basura bajo la alfombra y voltear hacia otro lado, donde ondea una falsa bandera nacionalista para proteger a delincuentes.

Acarreo, presiones y protestas ensombrecen festejo oficialista

En este evento, por los dos años de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron miles... aunque muchos de ellos solo fueron por presiones o promesas. Hay prácticas que se repiten con los años, y una de ellas es el acarreo. En el evento donde la actual administración celebró el segundo aniversario de su triunfo en las urnas, los estacionamientos y zonas aledañas lucieron saturados de autobuses y microbuses.

El reportero Agustín Rodríguez reportó las movilizaciones masivas en los alrededores del Monumento a la Revolución: “Aquí en la avenida Bucareli y el Eje 1 Poniente es donde llegaron gran parte de estos vehículos que transportaron a gran parte de estas personas... y muchas de ellas vienen de la alcaldía Iztapalapa y de la zona oriente de la Ciudad de México”. Algunos de los asistentes, como la señora María, confirmaron el traslado organizado: "—¿Desde dónde vienen? —De la delegación Tláhuac. —¿Y los trajeron en grupo o vinieron por su cuenta? —Este... vinimos a apoyar a la presidenta en grupo”.

¿Apoyo genuino o las mismas prácticas de siempre?



Las zonas aledañas al Monumento a la Revolución se llenaron de camiones con acarreados.



Asistentes confiesan que llegaron presionados para no perder su empleo.@AGUSTINTVAZTECA nos cuenta en #PrimeraLínea pic.twitter.com/jfTs4GM0yM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Otros contingentes más llegaron compactados en camiones de redilas. Al preguntarles su procedencia, respondieron de forma irónica: “De Iztapalacra”. Asimismo, algunos de estos asistentes aceptaron responder desde el anonimato que llegaron más a la fuerza que por gusto, únicamente para conservar el trabajo: “Pues tenemos que estar, ahora sí que estar a lo que digan ellos... Si yo dijera... olvídese, muchas cosas que expresar y decir que no se vale por lo que yo veo dentro del trabajo”.

El evento comenzó a las 11 de la mañana y duró cerca de hora y media. Cuando se acercaba a su final, una manta fue desplegada desde lo alto de un edificio aledaño al sitio donde se colocó el templete principal. La lona demandaba explícitamente “No proteger a narcopolíticos”, fungiendo como el telón de cierre del mitin político en donde ministros asistieron para aplaudir.