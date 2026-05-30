Alejandro Armenta intentó una revisión fuera de la ley a TV Azteca Puebla

En lo que fue un nuevo intento de represión por parte del gobierno de Puebla, que encabeza el morenista Alejandro Armenta, personal de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración estatal se presentó en las instalaciones de TV Azteca Puebla.

En compañía de policías y con la intención de hacer uso de la fuerza pública, las autoridades intentaron llevar a cabo una injusticia que, simple y sencillamente, no tenía sustento legal. La situación ocurrió este viernes 29 de mayo de 2026.

Evidencian falta de sustento legal del gobierno de Puebla

En presencia de un fedatario público, los abogados de Grupo Salinas evidenciaron la falta de sustento legal y la inviabilidad de la acción que pretendía llevar a cabo el gobierno de manera arbitraria, pero al final no tuvieron otra más que desistir.

Tras este hecho inédito, que claramente afecta la libertad de expresión y que buscó coartar nuestro ejercicio periodístico, la sociedad se manifestó en redes sociales en contra de este atropello.

Este hecho ocurre a días de que Claudia Sheinbaum, presidente de México, en la conferencia mañanera del 25 de mayo de 2026 mostró un acto de censura desde el Palacio Nacional al decir: “No vean TV Azteca”.

Acoso sistemático contra medios de comunicación

Derivado de estas reacciones, el gobierno de Puebla buscó desesperadamente aclarar con mentiras lo ocurrido.

Pero lo que se vivió demostró una de las muchas formas de acoso sistemático que ha venido realizando el gobierno de Alejandro Armenta en contra de los medios de comunicación que decimos la verdad.

Acción de gobierno de Puebla demostró una violación a la ley

El nuevo intento de Alejandro Armenta de cometer una medida autoritaria en nuestra contra demostró que este gobierno represor invade facultades y viola la ley para perseguir a TV Azteca, porque le incomoda que digamos la verdad y expongamos sus abusos, sus excesos e incongruencias.

Reafirmamos que nuestro compromiso es con usted, que confía y se informa a través de nuestros diferentes espacios y plataformas. Aquí estamos y aquí seguiremos.