Fallece a los 82 años Constantino II, el último rey de Grecia

El exmonarca griego Constantino II, cuyo reinado de nueve años coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia política del país, falleció el martes a los 82 años, informó el sitio estatal de noticias ERT.

Constantino II, hijo único de los reyes Pablo y Federica de Grecia, ascendió al trono en 1964 tras la muerte de su padre, pero su reinado se vio empañado por la inestabilidad política que culminó en un golpe militar el 21 de abril de 1967.

Unos meses más tarde, se vio obligado a huir de Grecia luego de liderar un contragolpe sin éxito contra la junta militar. Permaneció en Roma y luego Londres hasta que los militares abolieron la monarquía en 1973.

En un referéndum convocado por un Gobierno de unidad nacional dirigido por Konstantinos Karamanlis tras la caída de la junta en 1974, los griegos rechazaron la monarquía por segunda vez, convirtiendo a Constantino II en el último rey de Grecia. Atenas le retiró posteriormente la nacionalidad.

En 2002, él y otros miembros de la familia real griega fueron indemnizados con 13,7 millones de euros por sus antiguas propiedades en Grecia. Los inmuebles incluyen la finca del palacio de Tatoi, al norte de Atenas, actualmente en restauración, y una villa en Corfú, donde nació el finado príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y hoy funciona como un museo.

🇬🇷| Murió Constantino II de Grecia, ultimo Rey de los helenos, a los 82 años.

🔵 Su reinado se dio entre 1964 y 1973.

🔵 Se casó con la princesa Ana María de Dinamarca y tuvieron 5 hijos.

🔵 Era el hermano de Sofía, reina emérita de España. pic.twitter.com/L5fzJSaQ9c — Abril | Historia y Realeza 📚 (@AbriltheDuchess) January 10, 2023

Realeza europea

Con su esposa, la Reina Ana María de Grecia, el antiguo Rey y regatista -cuyo equipo ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1960-, tuvo cinco hijos: la princesa Alexía, Pablo, príncipe heredero de Grecia, el príncipe Nikólaos, la princesa Theodóra y el príncipe Fílippos. Constantino, padrino del príncipe Guillermo de Inglaterra, y su familia vivieron durante años en Londres, antes de regresar a Grecia.

Constantino II también era primo segundo del príncipe Felipe de Edimburgo por parte de el rey Jorge I de Grecia (1863-1913).

En la última aparición pública de Constantino II en el centro de Atenas el año pasado, se vio al exmonarca en silla de ruedas y con sondas nasales, acompañado por su hermana, la exreina de España Sofía, y otros familiares.

Aquejado de problemas crónicos de corazón y movilidad, el estado de salud Constantino II había empeorado y había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses.