Quién es el príncipe Felipe, y cuál es su lado oscuro

El príncipe Felipe, un oficial de la Marina con un estilo directo de hablar, quien como diligente consorte de la reina Isabel ayudó a modernizar la monarquía británica, será recordado como una persona brusca.

Felipe nació en 1921 en Grecia

El príncipe Felipe nació en 1921, hijo de la princesa Alicia de Battenberg y el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Su padre, el príncipe Andrés, era hermano del rey de Grecia. Cuando el príncipe Felipe cumplió un año, su tío fue efectivamente destituido del trono y la familia se vio obligada a huir.

Como es el caso de muchos miembros de la realeza, el príncipe Felipe no tenía apellido. En el internado, simplemente le decían Felipe de Grecia y en la escuela lo acosaban por no tener apellido. Cuando se convirtió en ciudadano británico, Felipe tomó el apellido de su tío materno, Dickie Mountbatten.

Felipe conoció a Isabel en una boda en 1934

Felipe se unió al Royal Naval College en Dartmouth como cadete en 1939. Sirvió en buques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el arribo aliado a Sicilia y estuvo en la Bahía de Tokio cuando Japón se rindió en 1945.

Él e Isabel se conocieron por primera vez en la boda de un primo en 1934. Cinco años más tarde, el apuesto marinero llamó la atención de su futura esposa cuando la princesa tenía 13 años y visitó Dartmough con sus padres.

“El color se fue de su rostro y luego se sonrojó. Ella lo miró fijamente y durante el resto del día lo siguió a todas partes. Estuvo enamorada desde el comienzo”, recordó más tarde el fallecido lord Mountbatten, tío de Felipe.

La pareja se casó en la Abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947, en una ceremonia a la que asistieron jefes de Estado y miembros de la realeza de todo el mundo.

La pareja tuvo cuatro hijos: Carlos, el príncipe de Gales (nacido en 1948), la princesa Ana (1950), el príncipe Andrés (1960) y el príncipe Eduardo (1964), tres de cuyos matrimonios terminaron en divorcios.

La familia incómoda del príncipe Felipe

El príncipe Felipe era el menor de cinco hermanos. Cuando tenía 10 años, todas sus hermanas estaban casadas con aristócratas alemanes, algunas incluso eran nazis. Cuando el príncipe Felipe se casó con la reina Isabel, después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas se apresuraron a mencionar los lazos nazis.

Cuando la hermana de Philip, Cecile, y su esposo, ambos miembros del partido nazi, murieron en un accidente de avión en 1937, Felipe fue enviado a Alemania para el funeral y tuvo que caminar en la procesión entre los soldados nazis.

Las disputas maritales de Felipe y la reina Isabel II

Los rumores de actividades extramaritales y una pelea con la reina fueron firmemente rechazados en la década de los 50. En su biografía de la reina, Robert Hardman dijo que durante una gira real por Australia en 1954, un equipo de camarógrafos vio a Felipe huyendo de un chalet con un par de tenis y una raqueta volando por el aire detrás suyo.

El equipo destruyó la película y luego la misma reina se les acercó y, según Hardman, les dijo. “Me disculpo por ese pequeño interludio pero, como saben, ocurre en todos los matrimonios”.

Durante su 50 aniversario, el príncipe Felipe brindó por su esposa con las siguientes palabras: “Creo que la principal lección que hemos aprendido es que la tolerancia es el ingrediente esencial en cualquier matrimonio feliz ... Puedes quitármelo; la Reina tiene la calidad de la tolerancia en abundancia”.

“El camarero desnudo” de un exclusivo club

El príncipe Felipe era parte de un club exclusivo para caballeros que celebraba almuerzos llenos de alcohol y conversaciones fascinantes todos los jueves en Londres. O, como la biografía del príncipe, Prince Philip: The Turbulent Early Life of the Man Who Casried Queen Elizabeth II, lo dice: “desgarradoras despedidas de soltero”. De hecho, el príncipe supuestamente se ganó el apodo de “el camarero desnudo” después de servir la cena a sus invitados vistiendo solo un pequeño delantal de encaje.

¿Mente maestra tras la muerte de Lady Di?

Después de que la princesa Diana muriera en un accidente automovilístico en 1997 junto con Dodi Fayed, el padre de negocios egipcio de Fayed, Mohamed Fayed, afirmó que el príncipe Felipe había ordenado la muerte de la princesa Diana. Es bien sabido que Felipe nunca quiso a Diana por su personalidad vanguardista, moderna y rebelde, propia a la de una mujer contemporánea.