“Trabas, mañas y argucias”: La falsa justicia por el ecocidio del Tren Maya en Quintana Roo; activistas exigen respuestas

La construcción del Tren Maya en Quintana Roo ha provocado la deforestación masiva, pérdida de biodiversidad, además de daños irreversibles al suelo, cenotes y acuíferos, y hasta el momento, ninguna autoridad se ha hecho responsable de este ecocidio.

Hoy algunos activistas, como Pepe, han documentado los daños causados por el Tren Mayo, además de denunciar al Gobierno por hacer de todo para evadir los recursos legales.

“Este proyecto se montó completamente ilegal, hicieron lo que quisieron, pero el asunto es ese, que la ciudadanía se enfrenta a un aparato que se doblega a la voluntad de gente a la que no le interesa el medio ambiente o el desarrollo social real”, explicó José Urbina, activista de Selvame MX.

Justicia que llega tarde: La suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren Maya tras dos años de daños

José Urbina, activista, ha interpuesto amparos debido a los daños causado por el Tren Maya; sin embargo esta fue aprobada dos años después, cuando un juez federal le concedió una suspensión definitiva, suspendiendo a la Procuraduría Federal de Protección Civil (Profepa) para verificar el tramo 5 del tren, pero el daño ya fue causado.

“Aquí lo que tenemos que analizar es que esto tomó dos años en llegar y ahora tenemos un tren completa y absolutamente inútil desde el ángulo que lo quieras ver”, explicó el activista de Selvame MX.

Se cuentan con otros amparos en proceso que simplemente, no han avanzado, por lo que acusan al actual gobernador de Tabasco, el morenista Javier May por retrasar los recursos legales cuando fue director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La batalla jurídica de ambientalistas contra el Gobierno

Irma Morales, la abogada encargada de llevar los casos de Selvame MX, asegura que hay más de 40 litigios activos en contra del Tren Maya, los cuales son impugnados constantemente por el gobierno, bajo el argumento de un proyecto que beneficiará a la colectividad, lo que afirma, tampoco ha sucedido.

“Se revocan las suspensiones de la nada con fundamentos que no van conforma el principio precautorio, argumentando algo que no va a traer beneficio a la sociedad sin escucharla, entonces sí, estamos viviendo un retroceso muy peligroso aquí en cuanto al poder judicial también que cambió y eso también ha tenido repercusiones actualmente”, explicó la abogada de Selvame MX.

Denuncian tácticas del Gobierno para aplazar la justicia ambiental

Cada vez son más las organizaciones que interponen recursos legales, pero una y otra vez, las audiencias se aplazan.

“Trabas, mañas, argucias, todo lo posible que utilizaron desde el gobierno, para trabar todo, para dilatar las diligencias, para dilatar las versiones y además, por si fuera poco, nos cayó el cambio del poder judicial que paralizó todo”, explicó Michel Duarte, de Selvame MX.

El ecocidio del Tren Maya en Quintana Roo, solo es una evidencia más de que en nuestro país la justicia no es ni pronta ni expedita, mucho menos cuando el demandado es el Gobierno en el poder.