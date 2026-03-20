Encuentran sin vida en un hotel a sacerdote desaparecido en Tijuana

El caso del sacerdote desaparecido en Tijuana, Baja California terminó de forma trágica. Luego de más de una semana sin saber de él, el cuerpo de José Luis Rodríguez de Anda fue encontrado dentro de una habitación de motel.

El hallazgo ocurrió el domingo 8 de marzo al mediodía, cuando personal del Motel Olvera reportó la presencia de un cadáver. Al llegar, agentes de la Fiscalía confirmaron que se trataba del sacerdote, quien estaba sobre la cama y, según los primeros reportes, no presentaba huellas visibles de violencia.

¿Qué se sabe del sacerdote encontrado muerto en Tijuana?

La noticia fue confirmada días después por la Arquidiócesis de Tijuana, que informó sobre el fallecimiento del presbítero el 17 de marzo de 2026, fecha en la que las autoridades notificaron oficialmente lo sucedido.

José Luis Rodríguez de Anda era originario de Lagos de Moreno y tenía 55 años. Fue ordenado sacerdote en 2010 y, desde entonces, desarrolló su labor pastoral en distintas parroquias de la región.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como vicario en varias iglesias y también asumió responsabilidades importantes dentro de la pastoral de salud, apoyando a personas enfermas y en situación vulnerable.

¿Por qué había sido reportado como desaparecido el sacerdote en Tijuana?

De acuerdo con la propia Arquidiócesis, el sacerdote había dejado de presentarse a sus actividades durante varios días, por lo generó preocupación. Tras notar su ausencia, se inició la búsqueda y se notificó a las autoridades correspondientes. Sin embargo, días después se confirmó que su cuerpo ya había sido localizado en la colonia Madero Sur.

Hasta el momento, no hay una causa oficial confirmada. Las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, pero será la investigación la que determine qué ocurrió.

La Arquidiócesis de Tijuana también señaló que el sacerdote enfrentaba diversos problemas de salud, entre ellos hipertensión, diabetes y otras complicaciones que habían afectado su estado físico en los últimos años. Aun así, se solicitó que las autoridades realicen las indagatorias necesarias para esclarecer completamente el caso.

El fallecimiento ha generado consternación entre fieles y miembros de la Iglesia, quienes han sido llamados a mantener la calma y respetar el proceso de investigación. El comunicado oficial pidió a la comunidad unirse en oración por el descanso del sacerdote y brindar apoyo a sus familiares en este momento complicado.