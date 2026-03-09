¡Salió a dar misa y no regresó! Hallan sin vida al sacerdote Juan Manuel Zavala en Chiapas

El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, vicario parroquial de la parroquia San Marcos Evangelista, fue encontrado sin vida en el municipio de Coapilla, Chiapas, luego de haber sido reportado como desaparecido la noche del domingo 8 de marzo.

El religioso había salido de la iglesia ubicada en el municipio de Ocotepec para dirigirse a una comunidad cercana donde oficiaría misa; sin embargo, nunca regresó, lo que provocó la preocupación de los fieles y autoridades locales.

¿Qué se sabe sobre la desaparición del sacerdote Juan Manuel Zavala?

De acuerdo con los primeros reportes, el padre Juan Manuel Zavala fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas del domingo, cuando salió de la parroquia San Marcos Evangelista rumbo a la comunidad de San Andrés Carrizal para presidir una celebración religiosa.

Tras concluir la misa, el sacerdote emprendió el regreso hacia Ocotepec, pero nunca llegó a su destino, lo que generó alarma entre los feligreses. Al notar su ausencia, pobladores y autoridades iniciaron un operativo de búsqueda.

Hallan pertenencias del sacerdote antes del hallazgo del cuerpo en Chiapas

Durante las primeras horas de este lunes, aproximadamente a las 05:00 de la mañana, fue localizada su mochila en el municipio de Coapilla, sin que el sacerdote estuviera en el lugar. Posteriormente, se encontró su vehículo abandonado a la orilla de la carretera, cerca del barrio San Juan.

A un costado del automóvil fueron halladas su sotana y otros ornamentos religiosos. Horas después, finalmente fue localizado el cuerpo del sacerdote en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, confirmándose su fallecimiento.

Arquidiócesis de Tuxtla confirma el fallecimiento del sacerdote en Ocotepec

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó el deceso mediante un comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por la muerte del presbítero.

En el mensaje, la Iglesia señaló que el sacerdote se desempeñaba como vicario parroquial en la parroquia San Marcos Evangelista, en Ocotepec, y pidió oraciones por su eterno descanso.

Asimismo, expresó solidaridad con la familia del religioso y con la comunidad católica que hoy se encuentra consternada por lo ocurrido.

Autoridades investigan las causas de la muerte del sacerdote Juan Manuel Zavala

El Ayuntamiento de Ocotepec informó que desde la noche del domingo se desplegó un operativo de búsqueda, luego de recibir el reporte de desaparición alrededor de las 21:00 horas.

Las autoridades acordonaron el área donde fue localizado el cuerpo y comenzaron las diligencias para determinar las causas del fallecimiento del padre, las cuales hasta el momento permanecen sin confirmar.

Tras confirmarse la noticia, habitantes de Ocotepec acudieron al lugar donde fue encontrado el sacerdote. Entre indignación y tristeza, los feligreses realizaron oraciones por su descanso y exigieron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia por la muerte del religioso.