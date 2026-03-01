“Faltó prudencia": Arzobispado de Guadalajara confirma cartas de sacerdote apoyando a hijos de “El Mencho” en corte de EU

La reciente muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", ha destapado la participación del padre José Dolores Aguayo González, conocido como el "Padre Lolo", quien envió cartas oficiales para intentar suavizar las sentencias de los hijos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante esto, el arzobispado de Guadalajara ya emitió un comunicado confirmando las acciones del sacerdote.

Sacerdote escribió cartas abogando por los hijos de "EL Mencho"

El Arzobispado de Guadalajara se manifestó este domingo sobre el párroco de San Juan Crisóstomo, en Zapopan, y la misiva enviada a la jueza Beryl A. Howell en enero de 2025.

En el texto, escrito a mano y con el sello de su parroquia, el sacerdote se presentaba como el "director espiritual" de Rubén Oseguera González. Según el padre, el joven provenía de una familia "muy católica" y era un hombre transformado por la fe a pesar de sus "errores".

Así reaccionó la iglesia católica ante cartas de sacerdote "defendiendo" a hijos de "El Mencho"

La reacción del Arzobispado no se hizo esperar tras la difusión de estos documentos. En un comunicado emitido este 28 de febrero, la institución admitió que se brindó apoyo pastoral, pero lanzó una crítica directa contra el sacerdote.

Afirmaron que al "Padre Lolo" le faltó prudencia y sensatez al no informar a sus superiores sobre esta relación, dadas las características tan delicadas de las personas involucradas.

Sacerdote también abogó por hija de "El Mencho"

Esta no fue la primera vez que el sacerdote intentaba ayudar a la familia. En 2021, hizo lo mismo por Jessica Johanna Oseguera, hija del capo. En aquella ocasión, la describió como una mujer "muy filantrópica" y una "excelente madre" que estudiaba la Biblia.

A pesar de estos testimonios, Jessica fue condenada a 30 meses de prisión en aquel entonces, y su hermano, "El Menchito", recibió cadena perpetua en marzo de 2025.

Arzobispado: La fe no debe intervenir con la justicia

La Iglesia tapatía fue muy clara: estas cartas fueron solicitadas por la familia como un auxilio espiritual, pero subrayaron que la fe no debe interferir con la justicia.

El Arzobispado aseguró que la labor de un sacerdote es acompañar a las personas en su proceso espiritual, pero que esto no los exime de pagar por sus delitos ante la ley, especialmente cuando se trata de organizaciones tan peligrosas y sangrientas como el CJNG.

El Arzobispado de Guadalajara confirmó la autenticidad de las cartas enviadas por el sacerdote José Dolores Aguayo González, alias el padre "Lolo", a Rubén Oceguera González, "El Menchito",

Arzobispado abierto a colaborar con la justicia

Para cerrar la polémica, la Arquidiócesis de Guadalajara se puso a disposición de las autoridades estatales y federales. Afirmaron que, si se requiere su participación oficial en las investigaciones tras la caída de "El Mencho", colaborarán sin dudarlo.