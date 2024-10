Falta de medicamentos impide que Regina complete si tratamiento de cáncer; esta es su historia

Regina tiene apenas 13 años de edad, y fue diagnosticada con Leucemia Linfoblástica Aguda, una batalla, con la que ella y su madre han estado luchando desde hace aproximadamente un año, la cual se ha visto llena de obstáculos. Esta es su historia.

“Ahorita solo somos nosotras tres y pues está enfermedad nos ha enseñado muchas cosas, pues que tenemos que estar siempre juntas, tenemos que estar unidas, pase lo que pase, al final del día mi mamá siempre es la que va a estar”, explicó Regina Galván, diagnostica con leucemia linfoblástica aguda.

Madre de Regina lucha por conseguir las medicinas para que su hija siga con el tratamiento

El camino que han recorrido Regina y su madre, quien es viuda, ha sido muy complicado, pues en el hospital en el que ella ha estado recibiendo sus tratamientos no cuenta con las medicinas necesarias para que la pequeña de tan solo 13 años de edad puede seguir recibiendo su tratamiento.

De acuerdo con la madre de Regina, el hospital Federico Gómez, lugar en el que su hija recibe los tratamientos, no cuenta con las medicinas necesarias, por lo que ella ha tenido que compararlas con su propio dinero, situación que ha sido complicada para ella.

“Es una enfermedad muy cara y no hay dinero que te alcance (...) Imagínate cuando no hay medicamentos, hay que surtirlos, son medicamentos caros, no es como que vayas a comprar un paracetamol y te cueste 20 pesos la caja, son medicamentos de arriba de mil pesos y sin trabajo, cómo lo costeas”, explicó la mamá de Refina, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

De acuerdo con la madre de Regina, ambas han logrado sobrevivir gracias al apoyo de muchas personas, quienes les ayudan a pagar la renta, a comprar despensa y a cuidar a su otra pequeña de 8 años de edad.

Regina no pierde la esperanza y quiere seguir luchando por salir adelante

A pesar de todas las dificultades a las que se ha enfrentado, Regina, quiere salir adelante y vencer su enfermedad, incluso asegura verse estudiando una carrera en el futuro, dejando atrás todo lo que ha tenido que pasar con su enfermedad y viviendo una vida plena y feliz.

“Yo tengo la esperanza de que voy a salir de esto, si es doloroso, complicado como todo (...) Estoy aquí y puedo levantarme de mi cama, porque mi mamá y mi hermana me ayudan y me dan fuerza”, explicó Regina Galván, tiene leucemia linfoblástica aguda, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).