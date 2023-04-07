Coolio falleció por sobredosis de fentanilo accidental

El motivo tras el fallecimiento del rapero estadounidense Coolio, ganador de un Grammy, fue una sobredosis accidental de fentanilo, según informó el jueves su representante. Coolio fue encontrado muerto hace seis meses en casa de un amigo en Los Ángeles.

El representante de Coolio, Jarez Posey, dijo que la familia del rapero había sido informada el jueves por la oficina del forense del condado de Los Ángeles de que el cantante había muerto por una sobredosis de fentanilo, heroína y metanfetamina.

Posey dijo que los hijos del rapero planeaban honrar a su padre en futuros proyectos documentales y cinematográficos.

La oficina del forense no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Coolio's cause of death revealed to be a Fentanyl overdose pic.twitter.com/YekR7AK5gY — TCC Entertainment (@tccentertainmnt) April 7, 2023

¿Cómo murió Coolio?

Coolio murió el 28 de septiembre de 2022 a los 59 años. Se encontraba de visita en casa de un amigo y fue al baño. Al rato de no volver, su amigo lo llamó y al momento de ir a buscarlo lo encontró inconsciente en el suelo del baño.

Llamó a emergencias quienes al llegar lo declararon muerto. De manera incial, los paramédicos sospecharon que el rapero había sufrido un infarto.

La policía abrió una investigación sobre la muerte de Coolio, aunque no se sospechaba de un crimen

Coolio fue cremado en una ceremonia privada sin servicio fúnebre. Una parte de las cenizas fue resguardada en joyas para su familia. El resto de sus cenizas se depositó en una urna.

En el pasado, el rapero había abusado de las drogas y enfrentó una adicción a la cocaína crack.

¿Quién fue Coolio?

Nacido con el nombre Artis Leon Ivey Jr., Coolio nació en Monessen, Pennsylvania. Comenzó a actuar en la escena hip-hop de la Costa Oeste tras mudarse a Compton, California.

Lanzó su álbum de debut, "It Takes a Thief", en 1994, pero fue el sencillo de 1995 "Gangsta's Paradise", la canción que lo llevó al estrellato. Esa canción, un éxito masivo que apareció en la película "Mentes peligrosas", ganó un premio Grammy a la mejor actuación de rap en solitario al año siguiente.

