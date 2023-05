¡Por no poder escuchar Peso Pluma! Niño se quita la vida tras prohibirle los corridos bélicos

Una noticia conmociona el estado de Coahuila, justo en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, donde un niño se suicidó luego de que su padrastro le quitara el celular por escuchar corridos bélicos, en particular con la figura de Peso Pluma como referente, pues señalan al jovencito de 11 años de ser fanático del cantante del momento en México.

El padrastro del menor, Martín Adrián, mencionó en su declaración que la noche del lunes había tenido una discusión con el pequeño y le llamó la atención porque tenía la música muy fuerte, escuchando corridos de la “Doble P” en el celular, motivo por el que el pequeño Jerick se habría quitado la vida en el patio de su casa.

De acuerdo con la versión del tutor, no le puso mucha atención a la discusión y se fue a dormir; sin embargo, en la mañana, antes de salir a trabajar, lo buscó por la casa, fue a su recámara y tras no encontrarlo, salió al patio. Ahí lo encontró colgado de un árbol, y aunque intentaron reanimarlo, ya no tenía signos vitales.

Niño se quita la vida tras prohibirle escuchar a Peso Pluma y corridos bélicos

Santiago de Jesús Espinoza Erguía, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que esta mañana se tomó conocimiento del suicidio del menor en el patio de su domicilio, ubicado en la calle Carlos Pereyra de la colonia Real del Norte.

De acuerdo con su declaración, el hecho de prohibirle escuchar a su "ídolo”, Peso Pluma, pudo haber sido el motivo que detonó para que el niño tomara la fatal decisión de terminar con su existencia. El pequeño Jerick incluso dejó una carta póstuma en el que explicó los motivos de su decisión y solicitó que no se culpara a nadie.

La recepción de la carta y posterior análisis provocó que la carpeta de investigación quedará cerrada.

De acuerdo con reportes locales, en el interior del texto pidió perdón a sus padres por la decisión y aseguró que “él era Peso Pluma”, por lo que habría estado cansado de que no lo dejaran ser como le gustaba, además de querer prohibirle la música conocida como “corridos bélicos o tumbados”.

¿Quién es Peso Pluma?

Su nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, y tiene 23 años, es originario de Guadalajara, Jalisco y actualmente es conocido como el nuevo gran exponente de la música regional mexicana, concretamente como el nuevo abanderado de los “corridos tumbados”, una variación del polémico género que mezcla los corridos con la música urbana contemporánea.

Apodado como “Peso Pluma”, el joven saltó a la fama en la segunda mitad del 2022 con el sencillo El Belicón, una canción que hace apología a la cultura del narcotráfico y con la que ha vinculado gran parte de su imagen; sin embargo, la música de Peso Pluma se ha expandido a varios terrenos y ahora también presume éxitos en el reggaetón, trap y rap.

Hassan Emilio fue apodado como Peso por el ex boxeador mexicano, Marco Antonio Barrera, con quien coincidió durante una presentación. El campeón del mundo en el peso supergallo, pluma y superpluma lo vio junto al grupo musical de sus inicios y, al verlos de complexión muy delgada, los catalogó como “peso pluma”, categoría en el boxeo a la que pertenecía.