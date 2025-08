El paso que no te debes saltar antes hacer el reemplacamiento en Edomex 2025

El reemplacamiento vehicular 2025 en el Estado de México (Edomex) es un trámite obligatorio para mantener actualizado el padrón vehicular y contribuir a la seguridad pública. El programa de reemplacamiento comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, muchos automovilistas desconocen un paso fundamental, así que conoce cuáles son todos los requisitos documentales antes de iniciar el proceso.

El reemplacamiento aplica para dos grupos; conoce cuáles son antes de hacer el proceso

Este 2025, el reemplacamiento en Edomex se aplica a dos grupos específicos: vehículos particulares c on placas expedidas en 2020 y aquellos con placas de 2019 o anteriores que no renovaron en 2024.

🧐 Si vas a reemplacar, no olvides llevar los siguientes documentos.

Evita vueltas, el trámite es rápido, fácil y sencillo.#TrámitesEn12x3 pic.twitter.com/oPlFIYu5PY — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 31, 2025

Así es, si tu vehículo entra en alguna de estas categorías, debes reunir toda la documentación que pide la Secretaría de Finanzas para evitar contratiempos durante el trámite vehicular.

Documentos y costos del trámite para el reemplacamiento en Edomex 2025

No des doble vuelta, y no olvides los siguientes documentos requeridos incluyen una identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir, pasaporte o cédula profesional con fotografía), CURP (si no aparece en la identificación), factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El paso que no debes de olvidar son tus placas anteriores, deben de estar limpias, ¿pero qué pasa si no las tienes? Puedes presentar una constancia de extravío o documento que justifique su falta.

Renueva las placas de tu auto y obtén subsidio del 100% en tenencia y refrendo en el #Edomex



⚪Recuerda que los automóviles con placas emitidas en 2020 deben realizar el reemplacamiento este año.



Más detalles: https://t.co/2LZG2GWXQB pic.twitter.com/3AoUejDSd5 — Comunicación Social del Estado de México (@ComSocEdomex) April 9, 2025

Toma en cuenta que el costo del trámite puede depender del tipo de vehículo: se calcula que mil 75 pesos para autos particulares , 800 pesos para motocicletas y 2 mil 118 pesos para vehículos de carg a.

El calendario para realizar el trámite se organiza según la terminación de la placa: 1 y 2 en abril; 3 y 4 en mayo; 5 y 6 en junio; 7 y 8 en julio; y 9 y 0 en agosto.

Cumplir con todos los requisitos desde el inicio es clave para evitar retrasos. Este paso previo puede marcar la diferencia entre un trámite exitoso o uno frustrante.