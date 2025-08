¡De no creerse! Taxista encuentra a bebé dormido en plena calle en Oaxaca

Un hecho que pudo terminar en tragedia fue evitado gracias a un taxista en la comunidad de Nazareno Etla, Oaxaca. La mañana de este miércoles, el conductor encontró a un bebé dormido justo sobre la vialidad, en medio del paso vehicular. Sin dudarlo, detuvo su vehículo, bajó de inmediato y cargó al pequeño para ponerlo a salvo.

El hombre, identificado como Arturo Zavala, recorrió la zona preguntando entre vecinos si alguien reconocía al menor o conocía a su familia. Pasaron algunos minutos antes de que una mujer comenzara a gritar el nombre de la supuesta madre llamada “Vero”, tiempo después la mamá apareció en el sitio y aseguró que no sabía cómo su hijo había salido de la casa sin que ella se diera cuenta y solo le dio las gracias.

Este caso ha generado fuerte indignación entre los habitantes de la comunidad, quienes subrayan la urgencia de extremar cuidados con los niños pequeños.

Reacciones en redes tras bebé encontrado en la calle en Oaxaca

Tras hacerse viral el caso en redes sociales, cientos de usuarios expresaron su molestia ante la aparente negligencia por parte de la madre, señalando la necesidad de que el Sistema DIF tome cartas en el asunto. Comentarios como “pudo haber muerto atropellado” y “eso no es un descuido, es abandono” se han multiplicado en las plataformas digitales.

El debate no terminó ahí, otros usuarios señalaron que tener hijos no es tarea fácil y que un segundo de distracción puede terminar en esto. A lo que muchos respondían que ya habían pasado al menos varios minutos para que el bebé terminara dormido en la calle. Otros criticaron al taxista por no llamar a la policía en lugar de entregar al menor a su madre.

Usuarios de redes sociales critican a una mujer por no notar que su bebé estaba dormido en la calle en Oaxaca|FB: Arturo Zavala

Vecinos del lugar también solicitaron a las autoridades mayor vigilancia y campañas de concientización sobre la responsabilidad parental, especialmente en zonas con alta movilidad vehicular.

¿El descuido infantil puede ser castigado en Oaxaca?

Sí. En el estado de Oaxaca, el Código Penal contempla sanciones en casos de abandono de menores, incluyendo situaciones donde los niños se encuentren en riesgo por negligencia de sus cuidadores. El artículo 414 establece que “a quien abandone a un menor incapaz de cuidarse por sí mismo, se le impondrá pena de prisión de seis meses a cinco años”. Si del abandono resulta un daño o la muerte, las sanciones se agravan.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso, pero el debate público sigue creciendo.