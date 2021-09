Hallan sin vida a Fanny, amenazada de muerte por un policía en Oaxaca

El pasado 26 de septiembre fue encontrada sin vida Fanny Guadalupe, una adolescente de 16 años que recibió amenazas de muerte de un agente municipal en el estado de Oaxaca; la jovencita dejó a un bebé de seis meses de edad y activistas exigen que se investigue el caso por feminidicio.

La asociación civil Servicios del Pueblo Mixe exigió justicia y castigo a quienes resulten responsables por la acción u omisión de lo que consideró es el feminicidio de Fanny Guadalupe, perpetrado en el ejido El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, Mixe en Oaxaca.

A través de un comunicado, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a investigar este caso con perspectiva de género y no proteger a feminicidas, además de que solicitó a la Secretaría General de Gobierno realizar las indagatorias para que no se entorpezca el proceso de investigación basado en protocolos de feminicidio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la joven fue citada el 13 de julio a las oficinas de la agencia municipal de El Porvenir, donde el agente municipal Isaac Hernández Guillén la insultó, amenazó, golpeó y acusó de consumir drogas al igual que su pareja, Alexis Trujillo Varela.

Condenamos el feminicidio de Fany Guadalupe en El Porvenir, Cotzocón, Mixe.

De acuerdo con la declaración, el oficial le dijo a la joven de 16 años: “Tú y tu marido se drogan, son tal para cual, por eso no se dejan”, dijo Hernández, acusación que ella rechazó causando la molestia del policía quien le gritó: “Eres una perra, no sirves en el pueblo, una persona como tú no hace falta en el pueblo, voy a hacer una junta con los del gabinete para que te corran y te vayas del pueblo, porque ya no te quiero ver”.

Pero las cosas no quedaron en eso, Fanny le solicitó a la autoridad que le hiciera una prueba para que confirmara que no consumía drogas lo que enfureció al elemento quien se levantó de su lugar y dio varias cachetadas a la adolescente.

Fue cuando la amenazó: “Mira, a mí no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros. Lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer a que te metan a la correccional de menores”.

El sábado pasado, Fanny fue encontrada muerta en lo que se dijo fue un aparente suicidio por lo que la organización Servicios del Pueblo Mixe demandó justicia, además de que se solicitaron medidas cautelares para proteger y garantizar la vida de la familia de la adolescente.

Ante esto, el activista Joaquín Galván y quien acompañaba la denuncia de la adolescente, recordó que “la muerte de Fanny acontece casi un mes después de su denuncia por amenazas de muerte por parte del agente municipal de “El porvenir” Oaxaca, con 16 años fue encontrada en un sospechoso “suicidio” pero Fanny no dejó de ser acosada desde su denuncia”.

Fiscalía de Oaxaca investiga feminicidio

Por su parte, ayer, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, entidad en la que ocurrió la muerte de la joven, aseguró que investiga, bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca, la muerte de Fanny.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscalía del estado informó que personal de la dependencia se trasladó a la referida población e inició carpeta de investigación, realizando actos periciales para determinar la causa del fallecimiento, priorizando las necesidades particulares de las víctimas indirectas.

Además, “a fin de fortalecer la teoría del caso, la FGEO realiza entrevistas a familiares y ciudadanía hasta agotar las líneas de investigación, además de brindar apoyo y seguimiento profesional a las víctimas”.

